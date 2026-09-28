Honduras rompe maldición ante Jamaica gracias a Keyrol y sigue vivo en Nations League

Kingston, Jamaica.- Honduras escribió una página histórica en Kingston. La Bicolor derrotó 1-0 a Jamaica en la segunda jornada de la CONCACAF Nations League y consiguió un triunfo que quedará registrado por su trascendencia: nunca antes había logrado vencer a los Reggae Boyz jugando en Kingston, ni tampoco había conseguido una victoria en territorio jamaiquino.

El héroe de la noche fue Keyrol Figueroa, quien apareció en el momento justo para marcar el único gol del partido y darle a la Bicolor una victoria trabajada, sufrida y de enorme valor. La selección catracha supo resistir durante buena parte del encuentro, incluso después de quedarse con diez hombres, y terminó celebrando un resultado histórico ante una Jamaica que buscó hasta el último minuto el empate.

Desde el comienzo, Honduras dejó claro que no había llegado a Kingston a especular. Apenas a los cinco minutos, Dereck Moncada probó con un remate que fue rechazado por la defensa jamaicana. La Bicolor buscaba hacerse sentir en campo rival y encontró una nueva oportunidad al minuto 12, cuando Luis Palma ejecutó un tiro de esquina con mucha precisión. El balón llevaba dirección peligrosa hacia la portería y el arquero jamaiquino tuvo que intervenir para evitar el gol. En el rebote, Deybi Flores apareció con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño. Jamaica también intentó responder. Al minuto 8, Reinaldo Cephas tuvo que abandonar momentáneamente el terreno de juego para ser atendido por molestias físicas. Tres minutos después, Kahem Dixon envió un centro peligroso al área hondureña, pero Bailey Cadamarteri no consiguió llegar a tiempo para conectar el balón.

Al minuto 14, Keyrol Figueroa abrió el marcador y desató la celebración hondureña. La jugada nació de los pies de Dereck Moncada, quien participó en la construcción de la acción con un pase para Deybi Flores. El mediocampista continuó la combinación y encontró a Jonathan Rubio, quien levantó la cabeza y puso la asistencia para Figueroa. El hijo de Maynor apareció en el lugar indicado y solamente tuvo que empujar el balón al fondo de la red para poner el 1-0. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El partido tenía ritmo y Honduras encontraba espacios. Al minuto 17, Dereck Moncada llegó al área, aunque no pudo completar la jugada porque el guardameta jamaicano salió oportunamente para cortar el peligro. Jamaica intentó reaccionar y estuvo cerca de encontrar el empate. Al minuto 25 llegó uno de los momentos de mayor preocupación para Honduras. Denil Maldonado perdió el balón en la salida ante Bailey Cadamarteri, quien consiguió avanzar y sacar un remate con dirección a portería. Sin embargo, Edrick Menjívar respondió con seguridad y evitó la caída de su arco.

La intensidad aumentó y también las tarjetas. Brandon Cover fue amonestado al minuto 27 después de una fuerte entrada en el mediocampo. Honduras, mientras tanto, no renunciaba a buscar el segundo. Al minuto 34, El Búho Meléndez colocó un centro preciso al área y Luis Palma apareció para conectar un potente cabezazo. El arquero jamaiquino estuvo atento y desvió el balón al tiro de esquina. Los últimos minutos del primer tiempo fueron de tensión. Honduras había conseguido proteger su ventaja y llegó al descanso arriba 1-0 después de tres minutos de tiempo agregado. El marcador representaba mucho más que una simple diferencia mínima: la Bicolor estaba a 45 minutos de conseguir un triunfo inédito en Kingston.

La segunda parte comenzó con Honduras decidido a mantener la ventaja, aunque también tuvo oportunidades para ampliarla. Apenas al minuto 48, Dereck Moncada apareció dentro del área y sacó un remate que buscaba el segundo gol. La defensa jamaicana reaccionó a tiempo y logró interceptar el disparo. Jamaica también aumentó la presión. Al minuto 51, El Búho Meléndez recibió tarjeta amarilla tras derribar a un rival cerca del área hondureña. Cuatro minutos después, Denil Maldonado fue amonestado por una falta. Al minuto 61, Honduras volvió a acercarse al segundo tanto. Una falta sobre Luis Palma cerca del área jamaiquina parecía destinada a convertirse en una oportunidad a balón parado, pero Alejandro Reyes aprovechó la ley de la ventaja y sacó un remate de larga distancia que pasó muy cerca de convertirse en el segundo golpe hondureño. La respuesta jamaicana llegó inmediatamente. Al minuto 62, Bailey Cadamarteri se quitó la marca de Giancarlo Sacaza y sacó un remate que terminó por encima de la portería defendida por Menjívar. Y cuando Honduras parecía tener controlada la situación, llegó el episodio más complicado de la noche. Al minuto 68, Dereck Moncada fue expulsado después de recibir tarjeta roja por un codazo sobre Ronaldo Webster en la mitad del campo. La jugada estuvo precedida por un empujón de un rival, pero la decisión arbitral dejó a Honduras con diez jugadores cuando todavía quedaban más de 20 minutos por disputar.

La Bicolor tuvo que cambiar el plan. El objetivo pasó a ser resistir, cerrar espacios y proteger una ventaja que cada minuto adquiría mayor valor. Honduras realizó movimientos para reforzar el equipo. Al minuto 70 salieron Jonathan Rubio y José Alejandro Reyes, mientras ingresaron Kervin Arriaga y Alenis Vargas. Tres minutos después, Alenis Vargas envió un balón peligroso al área; Luis Palma consiguió recentrarlo buscando nuevamente a Keyrol Figueroa, pero el delantero no logró conectar el esférico y se escapó una oportunidad para sentenciar el encuentro. Al minuto 74 llegó otro cambio: Keyrol Figueroa, el autor del histórico gol, dejó el terreno de juego entre los protagonistas de una noche inolvidable y Bryan Róchez ingresó en su lugar. Con un hombre menos, Honduras tuvo que sufrir. Jamaica adelantó líneas y comenzó a merodear con mayor frecuencia el área catracha. Al minuto 80, Javon East sacó un remate cerca del borde del área, pero Menjívar estuvo atento, se quedó con el balón y mantuvo el cero en la portería hondureña. La Bicolor también tuvo una última oportunidad de respirar al minuto 86. Deybi Flores aprovechó un balón que quedó servido y probó con un remate de larga distancia, pero el esférico se fue por encima de la portería jamaicana. Al minuto 82, Luis Palma dejó el campo para permitir el ingreso de Exon Arzú. Jamaica seguía buscando una grieta, pero Honduras defendía cada pelota como si fuera la última. Cuando el reloj marcó el minuto 90+6, el árbitro señaló el final. Honduras había hecho historia. El 1-0 no solamente significaba tres puntos en la Nations League. Significaba romper una barrera que durante años había permanecido intacta: la selección hondureña nunca había podido derrotar a Jamaica jugando en Kingston, ni había conseguido celebrar un triunfo en territorio jamaiquino. Y el nombre que quedó grabado en la noche fue el de Keyrol Figueroa. El joven delantero apareció al minuto 14 para marcar el gol que abrió el camino de una victoria que Honduras terminó defendiendo con diez hombres y con una enorme dosis de carácter.

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