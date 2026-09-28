Polémica en Nations League de Concacaf: La insólita expulsión a Dereck Moncada con Honduras

Kingston, Jamaica.- Un hecho insólito se vivió este lunes en el Independence Park de Kingston durante el partido entre Jamaica y Honduras por la Nations League de Concacaf, luego de la polémica expulsión del delantero catracho Dereck Moncada.

La acción se produjo al minuto 68, cuando Moncada recibió un empujón por la espalda en la mitad de la cancha,que le hizo perder el equilibrio. En la caída, el atacante terminó impactando con el codo al jamaiquino Ronaldo Webster.

El árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón detuvo el partido durante varios segundos mientras el jugador de Jamaica se recuperaba de la acción. Sin embargo, de manera sorpresiva, decidió mostrarle la tarjeta roja directa a Moncada, dejando a Honduras con un jugador menos. La expulsión generó reclamos inmediatos por parte de los futbolistas hondureños, quienes consideraron que Moncada había sido desequilibrado previamente por el empujón recibido antes del contacto con Webster.