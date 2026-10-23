San Pedro Sula está lista para recibir a Ricardo Arjona

Tegucigalpa, Honduras.- Hace cuatro años los hondureños habían coreado por última vez las canciones de Ricardo Arjona, ahora, el guatemalteco vuelve a tierras catrachas para reavivar la nostalgia y el amor.
La conexión con su público hondureño sigue intacta, así lo demostró en el primer concierto en el país de su gira "Lo que el seco no dijo", que tuvo lugar la noche de ayer 22 de octubre en el estadio Héctor "Chochi" Sosa de Tegucigalpa, y que fue un lleno total, como ya es costumbre con el cantante.
Pero su paso por Honduras no termina aquí, mañana 24 San Pedro Sula también tendrá su parte en el concierto programado para las 9:00 de la noche en el Estadio Francisco Morazán, donde el cantautor hará un repaso por su trayectoria musical y por su último disco "Seco".
El álbum de Arjona, el número 18, fue lanzado en enero de 2025, contiene 12 canciones inéditas marcadas por la vulnerabilidad y la honestidad. El título del disco hace referencia al sobrenombre con el que era conocido en su infancia.
"Seco" es un repaso a su identidad sonora de siempre, con algunos ritmos nuevos. Un gran paso en una trayectoria que tuvo una pausa musical obligatoria debido a problemas de salud del intérprete.
Boletería en San Pedro Sula
El espectáculo de Ricardo Arjona en la capital industrial es producido por e3 Live y Emprom, en alianza con Showbusiness y En Vivo. Los boletos se ofrecen a través de eTicket Honduras, con diferentes localidades y tarifas especiales para clientes BAC.
Entre las localidades anunciadas figuran:
Live Pass BAC: 7,648 lempiras (6,883 con descuento BAC) Agotada
Experiencia BAC, a 5,837 (L 5,254 con BAC) Casi agotada
E3 FAN, a 3,340 (L 3,006 con BAC) Disponible
Otras localidades:
Preferencial de pie: L1,405 (L 1,264 con descuento BAC) Disponible
Butaca: L2.185 (L 1,967 con BAC) Agotada
Sol preferencial: L 2,185 (L 1,967 con BAC) Disponible
Sol centro: L 1,873 (L 1,686 con BAC) Disponible
Sol este: L 1,873 (L 1,686 con BAC) Disponible
Nuevo disco
Mientras continúa el recorrido por distintos escenarios, el cantautor también trabaja en el cierre de su próximo álbum, titulado “De todo un poco”. Arjona compartió detalles del proyecto en un mensaje en el que reconoció que terminar una producción discográfica en medio de una gira ha sido un desafío. “Nunca compartí un disco nuevo en medio de una gira. Juro, lo juro otra vez, que nunca lo vuelvo a hacer. Aunque no hay nada que me guste más”, escribió.
El artista explicó que la producción comenzó hace más de tres años y que los dos meses de pausa en sus conciertos le permitieron darle forma definitiva.
Según detalló, el álbum reúne 23 canciones de distintas influencias y estilos, con grabaciones realizadas en Nashville, Londres, Estocolmo, Nueva York, México, Colombia y Guatemala.
El resultado combina arreglos con numerosos músicos, canciones acompañadas únicamente por guitarra y voz, además de sonidos vinculados al Caribe y al soul.
Sobre el espíritu de “De todo un poco”, Arjona aseguró que el disco le recuerda a sus primeras producciones. En su descripción, lo definió como un trabajo que aborda diferentes temas sin ocultar su postura, con espacio para la ironía, la crítica, la vulnerabilidad y el romanticismo. El cantautor también adelantó que se encontraba en la etapa final del proyecto, antes de enviarlo a masterización.
La noticia abre una posibilidad para los seguidores hondureños: un nuevo encuentro con el artista si el lanzamiento de “De todo un poco” da paso a una gira propia. Aunque no ha anunciado fechas de una eventual nueva serie de conciertos, el álbum podría convertirse en el punto de partida de otro recorrido internacional.