San Pedro Sula está lista para recibir a Ricardo Arjona

Tegucigalpa, Honduras.- Hace cuatro años los hondureños habían coreado por última vez las canciones de Ricardo Arjona, ahora, el guatemalteco vuelve a tierras catrachas para reavivar la nostalgia y el amor. La conexión con su público hondureño sigue intacta, así lo demostró en el primer concierto en el país de su gira "Lo que el seco no dijo", que tuvo lugar la noche de ayer 22 de octubre en el estadio Héctor "Chochi" Sosa de Tegucigalpa, y que fue un lleno total, como ya es costumbre con el cantante.

Pero su paso por Honduras no termina aquí, mañana 24 San Pedro Sula también tendrá su parte en el concierto programado para las 9:00 de la noche en el Estadio Francisco Morazán, donde el cantautor hará un repaso por su trayectoria musical y por su último disco "Seco". El álbum de Arjona, el número 18, fue lanzado en enero de 2025, contiene 12 canciones inéditas marcadas por la vulnerabilidad y la honestidad. El título del disco hace referencia al sobrenombre con el que era conocido en su infancia. "Seco" es un repaso a su identidad sonora de siempre, con algunos ritmos nuevos. Un gran paso en una trayectoria que tuvo una pausa musical obligatoria debido a problemas de salud del intérprete. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Boletería en San Pedro Sula

El espectáculo de Ricardo Arjona en la capital industrial es producido por e3 Live y Emprom, en alianza con Showbusiness y En Vivo. Los boletos se ofrecen a través de eTicket Honduras, con diferentes localidades y tarifas especiales para clientes BAC. Entre las localidades anunciadas figuran: Live Pass BAC: 7,648 lempiras (6,883 con descuento BAC) Agotada Experiencia BAC, a 5,837 (L 5,254 con BAC) Casi agotada E3 FAN, a 3,340 (L 3,006 con BAC) Disponible Otras localidades: Preferencial de pie: L1,405 (L 1,264 con descuento BAC) Disponible Butaca: L2.185 (L 1,967 con BAC) Agotada Sol preferencial: L 2,185 (L 1,967 con BAC) Disponible Sol centro: L 1,873 (L 1,686 con BAC) Disponible Sol este: L 1,873 (L 1,686 con BAC) Disponible

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