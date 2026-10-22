Cristian Castro recibe premio por su trayectoria artística en los Billboard Latino 2026

Miami, Estados Unidos.- Cristian Castro recibió el jueves el Premio Billboard Trayectoria Artística en la gala de los Billboard Latino 2026, celebrada en el James L. Knight Center, y aprovechó su turno ante el micrófono para hablar de amor romántico y de poesía.
“El amor romántico y la poesía es lo único real, es lo más verdadero de toda nuestra existencia humana”, dijo tras un primer agradecimiento a todos los presentes.
Su discurso, breve y de tono poético, pasó por el alba, el rocío, la luna y los atardeceres hasta detenerse en un rostro y una presencia que, según describió, llenan el alma y ya no se pueden apartar del ser.
El artista aseguró que el amor romántico ha sido durante toda su vida “mi eje y mi verdadera misión”. Aceptó el galardón “en nombre del amor romántico y en nombre de la poesía”, que definió como lo más bello que ha tenido y que Dios puso en él junto con su voz.
Después dio las gracias a Billboard, mencionó a Leila Cobo y a Mary Black, y saludó con gratitud a Latinoamérica y a Miami.
El galardón está reservado para artistas de trayectoria excepcional, capaces de llevar la música latina a otro nivel en el mundo y de mantenerse vigentes.
Entre quienes lo recibieron antes figuran Roberto Carlos, Carlos Santana, José José, Maná, Marco Antonio Solís, Ricardo Arjona, Andrea Bocelli y Armando Manzanero.
Castro apareció por primera vez en las listas de Billboard en 1992, cuando “No podrás” entró en Hot Latin Songs y alcanzó el tercer puesto.
En enero de 1993, el álbum “Agua nueva” llegó al segundo lugar de Top Latin Pop Albums. Desde entonces acumula seis números uno en Hot Latin Songs, entre ellos “Nunca voy a olvidarte”, “Amor” y “Azul”, que se sostuvieron cuatro, 11 y nueve semanas en la cima, respectivamente.
Cuando Billboard y Telemundo dieron a conocer la distinción, el 13 de octubre, el cantante dijo que la música le había dado “el privilegio de conectar con el público durante más de tres décadas”.
Antes de entrar al recinto, Castro posó junto a su actual pareja, Vanessa Ríos, en la que fue su primera aparición juntos sobre una alfombra.
Ante las cámaras de Telemundo habló de la fe que comparten y aseguró que “gracias a ella, me estoy poniendo bien con Dios”.
La programación de la noche, transmitida por Telemundo y Peacock con Carmen Villalobos y Javier Poza como presentadores, anunciaba para Castro una colaboración con Ha*Ash.
Rubén Blades (Premio Billboard Ícono), Rosalía (Salón de la Fama) y Fuerza Regida (Vanguardia) completaban el cuadro de homenajeados.