Cristian Castro recibe premio por su trayectoria artística en los Billboard Latino 2026

Miami, Estados Unidos.- Cristian Castro recibió el jueves el Premio Billboard Trayectoria Artística en la gala de los Billboard Latino 2026, celebrada en el James L. Knight Center, y aprovechó su turno ante el micrófono para hablar de amor romántico y de poesía.

“El amor romántico y la poesía es lo único real, es lo más verdadero de toda nuestra existencia humana”, dijo tras un primer agradecimiento a todos los presentes.

Su discurso, breve y de tono poético, pasó por el alba, el rocío, la luna y los atardeceres hasta detenerse en un rostro y una presencia que, según describió, llenan el alma y ya no se pueden apartar del ser.

El artista aseguró que el amor romántico ha sido durante toda su vida “mi eje y mi verdadera misión”. Aceptó el galardón “en nombre del amor romántico y en nombre de la poesía”, que definió como lo más bello que ha tenido y que Dios puso en él junto con su voz.