Fuerza Regida recibe el Premio Vanguardia en los Billboard Latino 2026

Miami, Estados Unidos.- Fuerza Regida recibió este jueves el Premio Billboard Vanguardia en una gala que reúne a la música latina en el James L. Knight Center de Miami y que transmiten Telemundo y Peacock. La agrupación de San Bernardino, California, también se presenta en vivo y aparece como finalista en 12 categorías de los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

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Billboard y Telemundo anunciaron el homenaje el 5 de octubre. El galardón, según los organizadores, distingue a artistas que se atreven a ir más allá de lo convencional.

En este caso reconoce una trayectoria de visión creativa poco habitual, que ha ensanchado las fronteras de la música mexicana y la ha acercado a públicos de otros países. Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP, vocalista y líder del grupo, lo resumió en el comunicado de la organización. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Venimos de San Bernardino, sabemos quiénes somos y de dónde somos, y nunca hemos tenido miedo de llevar nuestra música a lugares donde quizás la gente no esperaría encontrarla”. La banda se formó en 2015 y hoy suma más de 46 millones de oyentes mensuales en Spotify, 35,000 millones de reproducciones en toda su carrera y 16 entradas en el Billboard Hot 100. Una de sus canciones alcanzó el primer lugar de Hot Latin Songs y llegó al cuarto puesto del Billboard Global 200. El disco “111XPANT”, publicado en 2025, debutó en el segundo lugar del Billboard 200. Ningún álbum en español de un dúo o grupo había llegado tan alto en esa lista, que mide todos los géneros. En su segunda semana, el trabajo ocupó el primer puesto de Top Latin Albums.