Fuerza Regida recibe el Premio Vanguardia en los Billboard Latino 2026

Miami, Estados Unidos.- Fuerza Regida recibió este jueves el Premio Billboard Vanguardia en una gala que reúne a la música latina en el James L. Knight Center de Miami y que transmiten Telemundo y Peacock.
La agrupación de San Bernardino, California, también se presenta en vivo y aparece como finalista en 12 categorías de los Premios Billboard de la Música Latina 2026.
Billboard y Telemundo anunciaron el homenaje el 5 de octubre. El galardón, según los organizadores, distingue a artistas que se atreven a ir más allá de lo convencional.
En este caso reconoce una trayectoria de visión creativa poco habitual, que ha ensanchado las fronteras de la música mexicana y la ha acercado a públicos de otros países.
Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP, vocalista y líder del grupo, lo resumió en el comunicado de la organización.
“Venimos de San Bernardino, sabemos quiénes somos y de dónde somos, y nunca hemos tenido miedo de llevar nuestra música a lugares donde quizás la gente no esperaría encontrarla”.
La banda se formó en 2015 y hoy suma más de 46 millones de oyentes mensuales en Spotify, 35,000 millones de reproducciones en toda su carrera y 16 entradas en el Billboard Hot 100.
Una de sus canciones alcanzó el primer lugar de Hot Latin Songs y llegó al cuarto puesto del Billboard Global 200.
El disco “111XPANT”, publicado en 2025, debutó en el segundo lugar del Billboard 200. Ningún álbum en español de un dúo o grupo había llegado tan alto en esa lista, que mide todos los géneros. En su segunda semana, el trabajo ocupó el primer puesto de Top Latin Albums.
El grupo también ganó terreno lejos de las listas. Fue el primer conjunto de regional mexicano en presentarse en Camp Flog Gnaw, el festival de Tyler, the Creator, y llevó su música a la órbita del Paris Fashion Week, donde JOP asistió en primera fila al desfile de KidSuper. Este año encabezó, además, la primera gira por estadios en Estados Unidos en la historia del género y, según EFE, marcó un récord de ventas en el Intuit Dome de Los Ángeles.
Su vitrina de premios recientes incluye un iHeartRadio Music Award a mejor álbum regional mexicano y un American Music Award como dúo o grupo latino favorito. Fue además el primer acto de música mexicana nominado a álbum del año en los American Music Awards.
En la competencia de esta edición, Peso Pluma lidera con 17 menciones, seguido por Tito Double P con 15 y Fuerza Regida con 12. La ceremonia cierra la Billboard Latin Music Week, que se celebra en Miami del 19 al 22 de octubre.
Esta noche también se entregan el Premio Billboard Trayectoria Artística a Cristian Castro y el Premio Billboard Salón de la Fama a Rosalía.