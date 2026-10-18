Roban 22 videos inéditos de Fuerza Regida; su vocalista pide ayuda para recuperarlos

California, Estados Unidos.- Fuerza Regida denunció el robo de las memorias que guardaban 22 videos de presentaciones en vivo y material de su próximo álbum, y la agrupación ofrece una recompensa a quien ayude a recuperarlos.
Su vocalista, Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP, difundió el aviso en redes sociales este fin de semana.
“Robaron las memorias donde vienen los videos, que son 22 videos, 22 rolas”, explicó el cantante en un video.
Según relató, del automóvil de su director, Miguel, fue robado equipo con las memorias y los discos duros que contenían las grabaciones del álbum en vivo, registrado en Ciudad de México.
El artista pidió que quien tenga el material devuelva únicamente las memorias y dejó claro que esa persona puede quedarse con la computadora y las cámaras.
Además, habló de una recompensa económica y de la posibilidad de hacer la entrega de forma anónima. También aseguró que el equipo cuenta con fotografías y videos de quienes habrían cometido el robo, aunque no reveló identidades.
La cuenta oficial de la banda amplió el llamado y compartió el contacto de dos colaboradores, @directedbymiguel y @walterwbrady. “Tenemos una recompensa por cualquier información que lleve a la devolución de estos artículos”, escribió el grupo.
En su mensaje, el vocalista pidió a quien tenga datos que se comunique con ellos y cerró con un “Muchas gracias, mi gente”.
Quedan varios puntos sin respuesta. La agrupación no ha precisado dónde ocurrió el robo ni quiénes serían los responsables, tampoco ha revelado el monto de la recompensa.
El proyecto tiene fecha cercana. JOP indicó que trabajan con Rancho Humilde para seguir entregando música a sus seguidores y que el álbum en vivo está previsto para las próximas semanas.
La intención del grupo es recuperar las grabaciones y estrenar los videos tal como estaba planeado. Hasta ahora, Fuerza Regida no ha informado si el incidente cambiará las fechas de publicación.
Fuerza Regida se formó en San Bernardino, California, en 2015. Su propuesta mezcla corridos, sonidos norteños y elementos urbanos, y le abrió las puertas del público en México y Estados Unidos.
Ha colaborado con Peso Pluma, Natanael Cano, Grupo Frontera, Becky G y Junior H, y su repertorio incluye “TQM”, “Sabor Fresa”, Harley Quinn y “Bebé Dame”.
El 23 de octubre de 2025, en Miami, la banda posó con el premio Hot Latin Song en los Premios Billboard de la Música Latina.