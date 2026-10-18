Roban 22 videos inéditos de Fuerza Regida; su vocalista pide ayuda para recuperarlos

California, Estados Unidos.- Fuerza Regida denunció el robo de las memorias que guardaban 22 videos de presentaciones en vivo y material de su próximo álbum, y la agrupación ofrece una recompensa a quien ayude a recuperarlos. Su vocalista, Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP, difundió el aviso en redes sociales este fin de semana. “Robaron las memorias donde vienen los videos, que son 22 videos, 22 rolas”, explicó el cantante en un video.

Según relató, del automóvil de su director, Miguel, fue robado equipo con las memorias y los discos duros que contenían las grabaciones del álbum en vivo, registrado en Ciudad de México.



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El artista pidió que quien tenga el material devuelva únicamente las memorias y dejó claro que esa persona puede quedarse con la computadora y las cámaras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, habló de una recompensa económica y de la posibilidad de hacer la entrega de forma anónima. También aseguró que el equipo cuenta con fotografías y videos de quienes habrían cometido el robo, aunque no reveló identidades. La cuenta oficial de la banda amplió el llamado y compartió el contacto de dos colaboradores, @directedbymiguel y @walterwbrady. “Tenemos una recompensa por cualquier información que lleve a la devolución de estos artículos”, escribió el grupo.