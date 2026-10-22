“Marlboro rojo”, la canción de Fuerza Regida que arrasa en los Billboard Latino 2026

Miami, Estados Unidos.- “Marlboro rojo”, la canción de Fuerza Regida escrita por Armenta, está arrasando en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados este jueves en Miami. Hasta el cierre de este edición, el sencillo ha ganado en la categoría el Hot Latin Song "Canción del año" y Mejor canción latina del año. Miguel Armando Armenta escribió la canción él solo. Salió el 2 de mayo de 2025 como el noveno corte de "111XPANTIA", el noveno álbum de estudio de la banda, y le dio a Armenta su sexto número uno como autor, según Billboard.

Entre los productores figuran Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP, y Moisés López, integrantes del grupo. El sonido tiene memoria. Billboard y Rolling Stone señalaron que la canción retoma la instrumentación de “Sigo chambeando”, un tema de 2018, con tuba, charchetas y guitarras, en una línea cercana al norteño de los primeros años de la agrupación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ortiz Paz explicó a Rolling Stone que, tras explorar influencias electrónicas y urbanas, quería volver a sus raíces para generar drama y turbulencia. El álbum también tiene su propia filosofía. El título une el número 111, asociado a los llamados números ángel, con “ixpantia”, una palabra del náhuatl que remite a manifestar.

“Antes de saber qué significaba la palabra manifestar, ya creía en ella”, dijo Ortiz Paz a Billboard en Español.