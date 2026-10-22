El emotivo homenaje a Juan Gabriel en los Billboard Latino 2026

Miami, Estados Unidos.- Carlos Rivera abrió con “Me nace del corazón”, vestido de charro, el homenaje que los Premios Billboard Latino 2026 dedicaron a Juan Gabriel en la noche del jueves, a 10 años de la muerte del cantautor mexicano. La canción, escrita por Juan Gabriel y grabada por Rocío Dúrcal en 1978, inauguró un segmento que reunió en el James L. Knight Center a Rivera, Pablo Alborán, Jessi Uribe, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia, los cinco nombres confirmados por Telemundo, cadena que transmitió la gala en Estados Unidos junto con Peacock.

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Después del arranque, el escenario pasó a Yahritza y Su Esencia, el trío mexicoamericano que forman los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez. Luego sonó “Así fue” en voz de Uribe y Jara, y Pablo Alborán interpretó “Ya lo sé que tú te vas”, un tema que el cantautor malagueño ya llevaba en el repertorio de su gira KM0.