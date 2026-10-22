El emotivo homenaje a Juan Gabriel en los Billboard Latino 2026

Miami, Estados Unidos.- Carlos Rivera abrió con “Me nace del corazón”, vestido de charro, el homenaje que los Premios Billboard Latino 2026 dedicaron a Juan Gabriel en la noche del jueves, a 10 años de la muerte del cantautor mexicano.
La canción, escrita por Juan Gabriel y grabada por Rocío Dúrcal en 1978, inauguró un segmento que reunió en el James L. Knight Center a Rivera, Pablo Alborán, Jessi Uribe, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia, los cinco nombres confirmados por Telemundo, cadena que transmitió la gala en Estados Unidos junto con Peacock.
Después del arranque, el escenario pasó a Yahritza y Su Esencia, el trío mexicoamericano que forman los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez.
Luego sonó “Así fue” en voz de Uribe y Jara, y Pablo Alborán interpretó “Ya lo sé que tú te vas”, un tema que el cantautor malagueño ya llevaba en el repertorio de su gira KM0.
La presencia de Yahritza y Su Esencia fue la más comentada antes de la ceremonia. Parte del público mexicano mantiene su rechazo al grupo desde 2023, cuando sus comentarios sobre la comida mexicana provocaron críticas y abucheos, según recogió Infobae.
En agosto de 2024, durante el Festival Hera, en la Ciudad de México, el trío ya había cantado “Así fue” como homenaje al compositor.
La ceremonia, conducida por Carmen Villalobos y Javier Poza, programó 16 presentaciones musicales.