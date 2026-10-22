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Billboard Latino 2026: Ganadores de las principales categorías

Bad Bunny, Fuerza Regida, Romeo Santos y Peso Pluma fueron los favoritos en Miami, en una gala que también premió a Rosalía, Rubén Blades y Cristian Castro

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 21:33
Billboard Latino 2026: Ganadores de las principales categorías

Pese a que Bad Bunny se consolidó como uno de los grandes favoritos de la noche, el puertorriqueño no asistió a la gala.

 Foto: Instagram | @latinbillboards

Miami, Estados Unidos.- Los premios Billboard Latino 2026 cerraron con Bad Bunny, Fuerza Regida, Romeo Santos y Peso Pluma como favoritos.

La gala se celebró en Miami en el James L. Knight Center, donde también recibieron reconocimientos especiales Cristian Castro con el Premio Billboard Trayectoria Artística por una carrera de más de tres décadas; Rosalía, con el Premio Billboard Salón de la Fama por su innovación musical y una influencia que ha cruzado géneros, idiomas y fronteras.

Cristian Castro recibe premio por su trayectoria artística en los Billboard Latino 2026

Así como Rubén Blades, cantante y compositor panameño, con el Premio Billboard Ícono por más de cinco décadas de trayectoria en la salsa y la música latina; y Fuerza Regida, con el Premio Billboard Vanguardia por su visión creativa y por llevar la música mexicana a nuevas audiencias.

A continuación, los ganadores de las principales categorías.

Artistas

Artista del Año – Bad Bunny

Artista del Año, Debut – Omar Courtz

Gira del Año – Bad Bunny

Artista Crossover del Año – Burna Boy

Global 200 Artista Latino del Año – Bad Bunny

Artista de los Fans (categoría nueva, votada por el público) – Karol G

Entre pedrería y cortes clásicos: Así desfilaron las estrellas en los Billboard Latino 2026

Álbumes

Top Latin Album del Año – Peso Pluma y Tito Double P, “DINASTÍA”

Top Latin Albums Artista del Año, Masculino – Bad Bunny

Top Latin Albums Artista del Año, Femenina – Karol G

Top Latin Albums Artista del Año, Dúo o Grupo – Fuerza Regida

Top Latin Albums Sello Discográfico del Año – Rimas

Latin Pop

Artista Latin Pop del Año, Solista – Rosalía

Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo – Maná

Canción Latin Pop del Año – Karol G y Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”

Latin Pop Airplay Sello Discográfico del Año – Sony Music Latin

Álbum Top Latin Pop del Año – Rosalía, "LUX"

Top Latin Pop Albums Sello Discográfico del Año – Sony Music Latin

Tropical

Artista Tropical del Año, Solista – Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo – Aventura

Canción Tropical del Año – Romeo Santos y Prince Royce, “Lokita Por Mí”

Tropical Airplay Sello Discográfico del Año – Sony Music Latin

Álbum Top Tropical del Año – Romeo Santos y Prince Royce, Better Late Than Never

Top Tropical Albums Sello Discográfico del Año – Sony Music Latin

Regional Mexicano

Artista Regional Mexicano del Año, Solista – Peso Pluma

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo – Fuerza Regida

Canción Regional Mexicana del Año – Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año – Universal Music Latin

EntertainmentÁlbum Top Regional Mexicano del Año – Peso Pluma y Tito Double P, “DINASTÍA”

Top Regional Mexican Albums Sello Discográfico del Año – Double P Records

Latin Rhythm

Artista Latin Rhythm del Año, Solista – Bad Bunny

Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo – Wisin & Yandel

Canción Latin Rhythm del Año – Bizarrap y Daddy Yankee, Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66

Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año – Sony Music Latin

Álbum Top Latin Rhythm del Año – Omar Courtz, “Por Si Mañana No Estoy”

Top Latin Rhythm Albums Sello Discográfico del Año – Rimas

Autoría, producción y edición

Compositor del Año – Bad Bunny

Editorial del Año – Street Mob ENT, BMI

Productor del Año – MAG

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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