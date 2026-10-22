Billboard Latino 2026: Ganadores de las principales categorías

Miami, Estados Unidos.- Los premios Billboard Latino 2026 cerraron con Bad Bunny, Fuerza Regida, Romeo Santos y Peso Pluma como favoritos.
La gala se celebró en Miami en el James L. Knight Center, donde también recibieron reconocimientos especiales Cristian Castro con el Premio Billboard Trayectoria Artística por una carrera de más de tres décadas; Rosalía, con el Premio Billboard Salón de la Fama por su innovación musical y una influencia que ha cruzado géneros, idiomas y fronteras.
Así como Rubén Blades, cantante y compositor panameño, con el Premio Billboard Ícono por más de cinco décadas de trayectoria en la salsa y la música latina; y Fuerza Regida, con el Premio Billboard Vanguardia por su visión creativa y por llevar la música mexicana a nuevas audiencias.
A continuación, los ganadores de las principales categorías.
Artistas
Artista del Año – Bad Bunny
Artista del Año, Debut – Omar Courtz
Gira del Año – Bad Bunny
Artista Crossover del Año – Burna Boy
Global 200 Artista Latino del Año – Bad Bunny
Artista de los Fans (categoría nueva, votada por el público) – Karol G
Álbumes
Top Latin Album del Año – Peso Pluma y Tito Double P, “DINASTÍA”
Top Latin Albums Artista del Año, Masculino – Bad Bunny
Top Latin Albums Artista del Año, Femenina – Karol G
Top Latin Albums Artista del Año, Dúo o Grupo – Fuerza Regida
Top Latin Albums Sello Discográfico del Año – Rimas
Latin Pop
Artista Latin Pop del Año, Solista – Rosalía
Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo – Maná
Canción Latin Pop del Año – Karol G y Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
Latin Pop Airplay Sello Discográfico del Año – Sony Music Latin
Álbum Top Latin Pop del Año – Rosalía, "LUX"
Top Latin Pop Albums Sello Discográfico del Año – Sony Music Latin
Tropical
Artista Tropical del Año, Solista – Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo – Aventura
Canción Tropical del Año – Romeo Santos y Prince Royce, “Lokita Por Mí”
Tropical Airplay Sello Discográfico del Año – Sony Music Latin
Álbum Top Tropical del Año – Romeo Santos y Prince Royce, Better Late Than Never
Top Tropical Albums Sello Discográfico del Año – Sony Music Latin
Regional Mexicano
Artista Regional Mexicano del Año, Solista – Peso Pluma
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo – Fuerza Regida
Canción Regional Mexicana del Año – Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año – Universal Music Latin
EntertainmentÁlbum Top Regional Mexicano del Año – Peso Pluma y Tito Double P, “DINASTÍA”
Top Regional Mexican Albums Sello Discográfico del Año – Double P Records
Latin Rhythm
Artista Latin Rhythm del Año, Solista – Bad Bunny
Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo – Wisin & Yandel
Canción Latin Rhythm del Año – Bizarrap y Daddy Yankee, Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año – Sony Music Latin
Álbum Top Latin Rhythm del Año – Omar Courtz, “Por Si Mañana No Estoy”
Top Latin Rhythm Albums Sello Discográfico del Año – Rimas
Autoría, producción y edición
Compositor del Año – Bad Bunny
Editorial del Año – Street Mob ENT, BMI
Productor del Año – MAG