Billboard Latino 2026: Ganadores de las principales categorías

Miami, Estados Unidos.- Los premios Billboard Latino 2026 cerraron con Bad Bunny, Fuerza Regida, Romeo Santos y Peso Pluma como favoritos.

La gala se celebró en Miami en el James L. Knight Center, donde también recibieron reconocimientos especiales Cristian Castro con el Premio Billboard Trayectoria Artística por una carrera de más de tres décadas; Rosalía, con el Premio Billboard Salón de la Fama por su innovación musical y una influencia que ha cruzado géneros, idiomas y fronteras.