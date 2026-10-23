Dictan prisión preventiva en Ecuador para la excandidata correísta Luisa González

También irán a prisión preventiva otros dos procesados en este caso: el exasambleísta correísta Santiago Díaz y la exfuncionaria del Municipio de Guayaquil Wendy Onofre.

La audiencia de formulación de cargos se celebró por videoconferencia, con González retenida en el Cuartel Modelo de Guayaquil, a donde fue llevada tras su arresto.

La Fiscalía anunció en redes sociales que el magistrado acogió el pedido presentado por el Ministerio Público para enviar a prisión provisional a González mientras continúa el proceso contra ella, una de las principales figuras de la oposición al presidente Daniel Noboa, arrestada en su domicilio en la localidad rural de Canuto, de la costera provincia de Manabí.

Quito, Ecuador.- Un juez de Ecuador ordenó este viernes el ingreso en prisión preventiva de la excandidata presidencial del correísmo Luisa González, detenida el jueves, a cinco semanas de las elecciones locales en el país andino, en un caso que investiga el presunto lavado de activos en las finanzas de la campaña electoral de 2023.

Díaz, que fue expulsado del correísmo al ser denunciado por la violación de una menor, caso por el que luego recibió una condena de 29 años y 4 meses de cárcel, hizo tomar fuerza al caso al testificar, sin aportar pruebas, que había traído dinero en efectivo desde Venezuela a Ecuador para financiar la campaña electoral de 2023.

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Onofre fue trabajadora del Municipio de Guayaquil durante la Administración del encarcelado alcalde Aquiles Alvarez, otra figura de la oposición a Noboa que ganó en 2023 las elecciones municipales de la mano de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), y que ahora está condenado por comercialización ilegal de combustibles a través de las estaciones de servicio que posee con su familia.

Bajo el bautizado como caso 'Laberinto', la Fiscalía busca comprobar si el dinero obtenido por Álvarez acabó en la campaña electoral del correísmo para las elecciones presidenciales de 2023.

De acuerdo con el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, se rastrea el origen y destino de medio millón de dólares.

Durante la audiencia de formulación de cargos, González había reiterado su intención de permanecer en el país, pues desde marzo ya estaba investigada por la presunta financiación irregular de su campaña electoral de 2023, bajo el llamado caso 'Caja Chica'.

La excandidada, que perdió en segunda vuelta ante Noboa en los comicios de 2023 y 2025, indicó en la audiencia que tiene 19 procesos fiscales, y recalcó que, al saberse "inocente" y que es "perseguida política" pretende defenderse "en presencia y en el país, dando la cara como lo he hecho hasta el día de hoy".