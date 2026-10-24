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Giro inesperado: No ha fallado en sus predicciones y revela quién ganará el Balón de Oro 2026

La expectativa crece entre los seguidores, que se preguntan si el perfil volverá a acertar con su nueva revelación

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 14:22
Giro inesperado: No ha fallado en sus predicciones y revela quién ganará el Balón de Oro 2026
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Se desata el revuelo con el Balón de Oro 2026. Revelan quién será el ganador y sorprende a todos a nivel mundial.

Fotos: Cortesía.
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La cuenta madeinarsenal6 vuelve a sorprender a los aficionados al fútbol con una nueva predicción sobre el ganador del Balón de Oro 2026.
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l perfil ha llamado la atención en redes sociales por sus anteriores pronósticos relacionados con este prestigioso galardón individual.
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En esta ocasión, la cuenta asegura que ya conoce al futbolista que recibirá el premio en la ceremonia de Londres.
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La publicación ha generado curiosidad por la seguridad con la que el usuario defiende su información.
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“Aquí estoy una vez más para reiterar mi afirmación de que Lamine Yamal ha ganado oficialmente el Balón de Oro, respaldado por una fuente de primera mano”, escribió.
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El mensaje continúa con una afirmación contundente: “Te estoy diciendo la verdad absoluta”.
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“El premio lo ganará el más joven de la historia, en honor al más antiguo, Sir Stanley Matthews, en Londres. 10000000%”, agregó.
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La ceremonia de 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre en Londres, en una edición especial que conmemora los 70 años del premio.

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La cuenta madeinarsenal6 ha sido noticia porque medios internacionales destacan sus aciertos anteriores al anticipar ganadores de otras ediciones.

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Sin embargo, la identidad del ganador todavía no ha sido confirmada oficialmente por los organizadores.

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La expectativa crece entre los seguidores, que se preguntan si el perfil volverá a acertar con su nueva revelación.
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Pero hay un detalle que podría cambiarlo todo, ya que otros reportes sitúan a Harry Kane entre los principales candidatos al galardón.
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Entonces, ¿será Lamine Yamal quien haga historia o la sorpresa llegará desde Inglaterra?
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La cuenta lo tiene claro: señala a Lamine Yamal como ganador del Balón de Oro 2026, aunque habrá que esperar al anuncio oficial para conocer la verdad.
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