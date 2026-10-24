Se desata el revuelo con el Balón de Oro 2026. Revelan quién será el ganador y sorprende a todos a nivel mundial.
La cuenta madeinarsenal6 vuelve a sorprender a los aficionados al fútbol con una nueva predicción sobre el ganador del Balón de Oro 2026.
l perfil ha llamado la atención en redes sociales por sus anteriores pronósticos relacionados con este prestigioso galardón individual.
En esta ocasión, la cuenta asegura que ya conoce al futbolista que recibirá el premio en la ceremonia de Londres.
La publicación ha generado curiosidad por la seguridad con la que el usuario defiende su información.
“Aquí estoy una vez más para reiterar mi afirmación de que Lamine Yamal ha ganado oficialmente el Balón de Oro, respaldado por una fuente de primera mano”, escribió.
El mensaje continúa con una afirmación contundente: “Te estoy diciendo la verdad absoluta”.
“El premio lo ganará el más joven de la historia, en honor al más antiguo, Sir Stanley Matthews, en Londres. 10000000%”, agregó.
La ceremonia de 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre en Londres, en una edición especial que conmemora los 70 años del premio.
La cuenta madeinarsenal6 ha sido noticia porque medios internacionales destacan sus aciertos anteriores al anticipar ganadores de otras ediciones.
Sin embargo, la identidad del ganador todavía no ha sido confirmada oficialmente por los organizadores.
La expectativa crece entre los seguidores, que se preguntan si el perfil volverá a acertar con su nueva revelación.
Pero hay un detalle que podría cambiarlo todo, ya que otros reportes sitúan a Harry Kane entre los principales candidatos al galardón.
Entonces, ¿será Lamine Yamal quien haga historia o la sorpresa llegará desde Inglaterra?
La cuenta lo tiene claro: señala a Lamine Yamal como ganador del Balón de Oro 2026, aunque habrá que esperar al anuncio oficial para conocer la verdad.