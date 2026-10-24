Finalizan obras para recuperar la calle principal de la colonia 21 de Octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La calle principal de la colonia 21 de Octubre, en el Distrito Central, recuperó su calzada tras la construcción de un nuevo muro de contención que había colapsado dese hace varios meses. La intervención, finalizada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), representó una inversión aproximada de 2.8 millones de lempiras y beneficia a un sector por el que transitan unos 9,500 vehículos cada día. Antonio Urcina, jefe de la Unidad de Infraestructura Mayor de la municipalidad, explicó que los trabajos incluyeron la reconstrucción del muro, la reparación del sistema de aguas lluvias y la recuperación de la acera peatonal.

La estructura construida tiene aproximadamente 20 metros de longitud y 5.80 metros de altura. La función de la estructura es sostener el terreno y proteger la calle principal, luego de los daños ocasionados por el colapso del muro anterior. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para mejorar el drenaje, también se reconstruyó un tragante y se instalaron tuberías de aguas lluvias y cunetas, obras que buscan facilitar la evacuación del agua y reducir el riesgo de nuevos daños en la infraestructura. La intervención también incluyó la rehabilitación de la acera y la instalación de un barandal metálico para proteger a los peatones, debido a la diferencia de altura entre la calle principal y la vía ubicada en la parte inferior. Además, las cuadrillas rellenaron el área afectada y colocaron una nueva capa de rodadura, con lo que se recuperó el ancho de la calzada y las condiciones de circulación. Como parte de las obras complementarias, también se construyó una caseta para el depósito de desechos sólidos.

La vía conecta centros educativos y de atención