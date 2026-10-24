Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 25 de octubre en Honduras

Teguicgalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el calendario de interrupciones del servicio eléctrico programadas para este domingo 25 de octubre en varios sectores de Honduras, debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.
De acuerdo con la programación, los racionamientos se realizarán en zonas de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara.
La ENEE informó que los cortes están previstos en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Se recomienda a los abonados de los sectores incluidos en el calendario tomar las medidas necesarias y revisar los lugares específicos que permanecerán sin energía durante los trabajos de mantenimiento.
San Cruz de Yojoa, Cortés, de 8:00 am a 4:00 pm
Taulabé, Bagope, Los Caminos, Santa Cruz (La Joya, Agua Azul Rancho, Agua Azul Sierra, La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza), Taulabé (San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de Agua), Zacapa (Horconcito, El Mogote), San José de Comayagua (La Pita, El Barquito, El Sompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La Esperanza), Meámbar (Monte de Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana de la Pimienta), Siguatepeque (El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II, Río Bonito).
Santa Bárbara, de 8:00 am a 4:00 pm
Santa Bárbara (Río Seco, San Luis Planes, Lomas del Águila, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa, El Sauce), Gualala (Quebrada Arriba, Gualjoquito, Santa Rosita), Ilama (La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececapa, El Bálsamo, centro penitenciario El Pozo), San José de Colinas (Loma Larga, La Isla, Chinquilla, San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchía, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, Victoria, El Encanto, Undiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatu yo, La Barquera, Las Trojas, Colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote, Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, El Gicaral, San José de Colón, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal, Cantiles), San Luis (Yamala, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas, Piedras Azules), Chinda (San Rafael, Las Breas, Platan ares, Cab l otal), Trinidad (El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, Monte Cristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales, El Rosario), Concepción del Norte (Concordia, Las Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Las Tintas de Ulúa, Camalotales), Petoa (Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Zarca, Honduritas).