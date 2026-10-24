Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 25 de octubre en Honduras

Teguicgalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el calendario de interrupciones del servicio eléctrico programadas para este domingo 25 de octubre en varios sectores de Honduras, debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

De acuerdo con la programación, los racionamientos se realizarán en zonas de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara.

La ENEE informó que los cortes están previstos en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Se recomienda a los abonados de los sectores incluidos en el calendario tomar las medidas necesarias y revisar los lugares específicos que permanecerán sin energía durante los trabajos de mantenimiento.