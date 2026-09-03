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¿Qué zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía este viernes 4 de septiembre?

Varias zonas del centro y el norte del país se verán afectadas por la suspensión del fluido eléctrico desde las 8:00 de la mañana; vea aquí el listado completo

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 21:26
¿Qué zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía este viernes 4 de septiembre?

Desde las 8:00 de la mañana iniciarán los cortes de energía.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas del país se verán afectadas por los cortes de energía programados para este viernes 4 de septiembre.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que los cortes iniciarán a las 8:30 de la mañana y finalizarán en algunas zonas a las 2:00 de la tarde.

De 8:30 am a 2:30 pm en Comayagua

La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza, Monteverde, Las Conchas, Pito Solo, Taulabé, San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, Monte de Dios, Palmichal, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de Agua, Horconcitos, El Mogote, Camalotales, San José de Comayagua, La Pita, El Barquito, La Zompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidambar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La Esperanza, Meambar, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana de la Pimienta, El Sauce, El Pito, Santa Rosita I y II, Río Bonito.

De 8:45 am a 2:45 pm en San Pedro Sula, Cortés

Islas del Progreso, residencial Villa Olímpica, colonia Guillén, residencial Villa Hermosa.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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