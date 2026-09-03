¿Qué zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía este viernes 4 de septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas del país se verán afectadas por los cortes de energía programados para este viernes 4 de septiembre.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que los cortes iniciarán a las 8:30 de la mañana y finalizarán en algunas zonas a las 2:00 de la tarde.