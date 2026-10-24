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Vinicius con el corazón roto: Así fue captada su exnovia besando a otro hombre y revelan quién es

La reconciliación llega apenas trece días después de confirmarse la ruptura entre Virginia y Vini

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 14:50
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Exnovia de Vinicius lo dejó hace pocos días y aparece besándose con otro hombre. Revuelo en la vida amorosa del crack de Real Madrid.

Fotos: Cortesía.
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Vinicius Jr. la pasa mal ya que no podrá jugar el Clásico contra el Barcelona debido a una sanción de cuatro partidos.
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A menos de 24 horas del encuentro, el brasileño recibió otra noticia que acapara titulares, esta vez relacionada con su vida sentimental.
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Virginia Fonseca, su expareja, confirmó su reconciliación con Zé Felipe, su exmarido y padre de sus tres hijos.
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El anuncio lo hizo el cantante brasileño a través de Instagram, coincidiendo con el cuarto cumpleaños de una de sus hijas.
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“Después de un tiempo separados, siguiendo caminos diferentes, la vida nos trajo de vuelta el uno al otro”, escribió Zé Felipe.
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El artista también dejó una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Nuestro amor nunca dejó de existir”.
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“Hoy estamos reconstruyendo nuestra familia, más unidos, maduros y con Dios al frente de todo. ¡Que sea para siempre esta vez!”, agregó.
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La reconciliación llega apenas trece días después de confirmarse la ruptura entre Virginia y Vini.
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La relación entre el futbolista del Real Madrid y la influencer brasileña estuvo marcada por varias polémicas desde el inicio.
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Durante su noviazgo salieron a la luz conversaciones atribuidas a Vinicius con la modelo Day Magalhães.
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El delantero terminó disculpándose públicamente con Virginia y reconoció que había sido descuidado antes de que ambos intentaran recuperar su relación.
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Sin embargo, los intentos por salvar el noviazgo no funcionaron y la pareja terminó separándose.
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Apenas un día después de confirmarse la ruptura, Virginia y Zé Felipe fueron vistos juntos durante un viaje con sus tres hijos.
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Desde entonces, varios mensajes cariñosos y comentarios familiares alimentaron los rumores de reconciliación, que finalmente se confirmaron
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