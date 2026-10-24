Vinicius con el corazón roto: Así fue captada su exnovia besando a otro hombre y revelan quién es

Exnovia de Vinicius lo dejó hace pocos días y aparece besándose con otro hombre. Revuelo en la vida amorosa del crack de Real Madrid.
Vinicius Jr. la pasa mal ya que no podrá jugar el Clásico contra el Barcelona debido a una sanción de cuatro partidos.
A menos de 24 horas del encuentro, el brasileño recibió otra noticia que acapara titulares, esta vez relacionada con su vida sentimental.
Virginia Fonseca, su expareja, confirmó su reconciliación con Zé Felipe, su exmarido y padre de sus tres hijos.
El anuncio lo hizo el cantante brasileño a través de Instagram, coincidiendo con el cuarto cumpleaños de una de sus hijas.
“Después de un tiempo separados, siguiendo caminos diferentes, la vida nos trajo de vuelta el uno al otro”, escribió Zé Felipe.
El artista también dejó una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Nuestro amor nunca dejó de existir”.
“Hoy estamos reconstruyendo nuestra familia, más unidos, maduros y con Dios al frente de todo. ¡Que sea para siempre esta vez!”, agregó.
La reconciliación llega apenas trece días después de confirmarse la ruptura entre Virginia y Vini.
La relación entre el futbolista del Real Madrid y la influencer brasileña estuvo marcada por varias polémicas desde el inicio.
Durante su noviazgo salieron a la luz conversaciones atribuidas a Vinicius con la modelo Day Magalhães.
El delantero terminó disculpándose públicamente con Virginia y reconoció que había sido descuidado antes de que ambos intentaran recuperar su relación.
Sin embargo, los intentos por salvar el noviazgo no funcionaron y la pareja terminó separándose.
Apenas un día después de confirmarse la ruptura, Virginia y Zé Felipe fueron vistos juntos durante un viaje con sus tres hijos.
Desde entonces, varios mensajes cariñosos y comentarios familiares alimentaron los rumores de reconciliación, que finalmente se confirmaron