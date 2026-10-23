Varios de los 18 pozos de la capital aún requieren trabajos para entrar en funcionamiento

Tegucigalpa, Honduras.- La habilitación de 18 pozos para reforzar el abastecimiento de agua potable en el Distrito Central registra distintos niveles de avance, desde fuentes que ya completaron su equipamiento hasta otras que todavía requieren trabajos de perforación, electrificación e instalación de sistemas de bombeo.

El reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) detalla el estado de las labores que buscan incorporar fuentes subterráneas a la red de distribución de agua en diferentes sectores de la capital.

Entre los pozos con mayores avances figura el de Los Almendros, administrado por la Operadora de Pequeños Sistemas (OPEM), que aparece con todas las etapas ejecutadas, desde la limpieza y perforación hasta la instalación hidráulica y la puesta en marcha.

En condiciones similares se encuentran los pozos Satélite número 1 y número 2, así como el Travesía CEB Ramón Cerrato, que reportan concluidas las actividades técnicas contempladas en el diagnóstico. Estos proyectos representan parte de las fuentes que han alcanzado la etapa final del proceso de habilitación.