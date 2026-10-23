Varios de los 18 pozos de la capital aún requieren trabajos para entrar en funcionamiento

Tegucigalpa, Honduras.- La habilitación de 18 pozos para reforzar el abastecimiento de agua potable en el Distrito Central registra distintos niveles de avance, desde fuentes que ya completaron su equipamiento hasta otras que todavía requieren trabajos de perforación, electrificación e instalación de sistemas de bombeo.
El reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) detalla el estado de las labores que buscan incorporar fuentes subterráneas a la red de distribución de agua en diferentes sectores de la capital.
Entre los pozos con mayores avances figura el de Los Almendros, administrado por la Operadora de Pequeños Sistemas (OPEM), que aparece con todas las etapas ejecutadas, desde la limpieza y perforación hasta la instalación hidráulica y la puesta en marcha.
En condiciones similares se encuentran los pozos Satélite número 1 y número 2, así como el Travesía CEB Ramón Cerrato, que reportan concluidas las actividades técnicas contempladas en el diagnóstico. Estos proyectos representan parte de las fuentes que han alcanzado la etapa final del proceso de habilitación.
El pozo El Pani también registra avances en las distintas fases de ejecución; sin embargo, todavía tiene pendiente la puesta en marcha. Por su parte, el pozo Nave Carías, bajo la administración directa de UMAPS, completó la limpieza, perforación, aforo, pruebas de calidad, encamisado y electrificación, pero requiere la instalación hidráulica y del sistema de bombeo.
Los pozos Satélite número 3 y número 4 continúan con trabajos relacionados con la electrificación y el equipamiento hidráulico, mientras que el Satélite número 5 ya tiene ejecutada la instalación hidráulica y de bombeo, según el informe municipal.
Por su parte, en el pozo Zonal Belén y el del Hospital Mario Mendoza, operados por OPEM, las etapas de limpieza, perforación, aforo, pruebas de calidad y encamisado aparecen concluidas. No obstante, todavía se requieren trabajos de electrificación y ajustes en los sistemas necesarios para completar su habilitación.
Además, , el pozo Laureles Vivero mantiene pendientes actividades vinculadas con las pruebas de calidad, el encamisado y la instalación hidráulica.
El pozo 21 de Febrero cuenta con perforación, aforo y encamisado ejecutados, pero aún necesita completar la limpieza inicial, la electrificación y el acople de los equipos de bombeo para entrar en funcionamiento.
Mientras tanto, los pozos Villeda Morales, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), El Chimbo, El Hogar o Colinas y Miraflores continúan en distintas fases de ejecución, con labores concentradas en el encamisado y otras actividades técnicas, de acuerdo con el diagnóstico.
La habilitación de estas fuentes requiere completar varios procedimientos antes de que el agua pueda incorporarse de manera segura a la red. Entre ellos figuran las pruebas de calidad, la instalación eléctrica y el montaje de los equipos hidráulicos que permiten extraer y conducir el recurso.