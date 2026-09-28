Quinto pozo de agua habilitado en la capital; avanzan con perforación de 13 más

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 700 hogares de los sectores cercanos a la colonia La Travesía en Tegucigalpa tendrán acceso a nueva fuente de abastecimiento de agua habilitada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). El pozo tiene una capacidad de producción de 110 galones por minuto, equivalente a aproximadamente 160,000 galones diarios, que serán incorporados a la red de distribución de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). La fuente esta ubicada cerca de un centro educativo básico de La Travesía y busca reforzar el suministro de agua en las comunidades cercanas, debido a la crisis hídrica que enfrenta el Distrito Central.

Las autoridades también informaron que otros cinco pozos ya alcanzaron un avance del 75%, mientras que otros 13 permanecen en proceso activo de rehabilitación y puesta en marcha.

Agua para comunidades cercanas

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, señaló que la producción del pozo no se limitará al centro educativo donde se encuentra ubicado, sino que también se busca extender el beneficio a las viviendas de los alrededores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Queremos que las comunidades de los alrededores también tengan un beneficio y puedan sobrellevar esta crisis hídrica. Por ejemplo, este pozo que estamos ejecutando aquí en La Travesía, además de darle agua, va a beneficiar a alrededor de 700 casas de las comunidades cercanas”, expresó el edil. El funcionario también mencionó que se realizan los mismos trabajos en los pozos de El Pino, Los Almendros, La Hoya y Belén, este último destinado a beneficiar al Hospital de Tórax. La incorporación de estas fuentes busca aumentar la disponibilidad de agua para distintos sectores de la capital, mediante la recuperación de pozos que puedan aportar mayor cantidad de agua.

Avance de los pozos en la capital