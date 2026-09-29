AMDC fortalece flujo de agua equipando pozos en la capital

Tegucigalpa, Honduras-. En respuesta a la crisis hídrica que impacta al Distrito Central, la Alcaldía Municipal, liderada por el alcalde Juan Diego Zelaya, junto con la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento(UMAPS), continúa avanzando en un ambicioso plan de recuperación de fuentes subterráneas para fortalecer la capacidad de distribución de agua en la capital. Entre los avances más recientes destaca la habilitación el pasado sábado 26 de septiembre de 2026 del quinto pozo ubicado en la colonia La Travesía.
Esta nueva infraestructura cuenta con un caudal de producción de 110 galones por minuto (aproximadamente 160,000 galones diarios), beneficiando a cerca de 700 viviendas de las comunidades aledañas. “Queremos que las comunidades de los alrededores también tengan un beneficio y puedan sobrellevar esta crisis hídrica.
Por ejemplo, este pozo que estamos ejecutando aquí en La Travesía, además de dar agua, va a beneficiar a alrededor de 700 casas de las comunidades cercanas. Lo mismo estamos haciendo con los pozos de El Pino, Los Almendros, el de La Hoya y el de Belén, que beneficiará al Hospital de Tórax. Todo esto forma parte del plan que estamos desarrollando para enfrentar la crisis”, expresó el edil capitalino, Juan Diego Zelaya.
El pozo de La Travesía se ubica en el anexo de un centro educativo básico, apoyando de manera directa a la población estudiantil hondureña. Raúl Lanza, gerente interino de UMAPS, detalló: “Estamos trabajando en la conexión directa a la red pública de UMAPS para ayudar a que, mediante esta impulsión de agua, el servicio pueda llegar desde las partes bajas hacia las partes altas”.
Para su puesta en marcha, se realizó un proceso técnico riguroso que incluyó el retiro del equipo existente, limpieza integral, inspección interna por video cámara, pruebas de aforo(preliminares, escalonadas, caudal constante y recuperación del nivel dinámico), así como la construcción de una caseta, obras civiles, acometida eléctrica, panel de control, sistema de aterrizaje, tren de descarga ga y la instalación de un nuevo equipo sumergible.
Pruebas de aforo de pozo en el Pani
Por otra parte, la Alcaldía Municipal y UMAPS iniciaron las pruebas de aforo durante 24 horas continuas en el pozo ubicado en las instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia(PANI), a inmediaciones del Hospital San Felipe. Durante las pruebas, el alcalde Juan Diego Zelaya aclaró a la ciudadanía: “El agua que actualmente se observa en el sector forma parte de este procedimiento; no se trata de desperdicio de agua potable, sino de una etapa necesaria para poner en funcionamiento la fuente. Además, estamos renovando integralmente su sistema, con una nueva bomba, panel de control, analizador y tubería, entre otros componentes, para establecer una conexión directa y aprovechar su capacidad en beneficio de la ciudad”.
De acuerdo con estimaciones preliminares de UMAPS, esta fuente podría alcanzar una producción de 100 galones por minuto, lo que permitiría beneficiar a más de 5,500 personas. Respecto al alcance de esta red, Raúl Lanza de UMAPS explicó: “Además de fortalecer el abastecimiento del Hospital San Felipe y el Hospital del Tórax, esta fuente podrá conectarse a las redes del bulevar Los Próceres, que forman parte del circuito de distribución que conecta con el bulevar Morazán”.
Las labores técnicas en el pozo del PANI contemplaron la extracción del equipo previo, inspección con cámara CCTV y una limpieza intensiva utilizando el método de foaming (combinación de productos químicos con inyección de aire para la remoción de sedimentos). Una vez sistematizados los resultados del aforo de 24 horas, se definirá el equipo de bombeo adecuado para su integración definitiva. Con estas acciones integrales, la administración del alcalde Juan Diego Zelaya y UMAPS reafirman su compromiso de responder con soluciones concretas, infraestructura moderna y trabajo técnico para garantizar el acceso al agua potable de la población capitalina.