AMDC fortalece flujo de agua equipando pozos en la capital

Tegucigalpa, Honduras-. En respuesta a la crisis hídrica que impacta al Distrito Central, la Alcaldía Municipal, liderada por el alcalde Juan Diego Zelaya, junto con la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento(UMAPS), continúa avanzando en un ambicioso plan de recuperación de fuentes subterráneas para fortalecer la capacidad de distribución de agua en la capital. Entre los avances más recientes destaca la habilitación el pasado sábado 26 de septiembre de 2026 del quinto pozo ubicado en la colonia La Travesía. Esta nueva infraestructura cuenta con un caudal de producción de 110 galones por minuto (aproximadamente 160,000 galones diarios), beneficiando a cerca de 700 viviendas de las comunidades aledañas. “Queremos que las comunidades de los alrededores también tengan un beneficio y puedan sobrellevar esta crisis hídrica. Por ejemplo, este pozo que estamos ejecutando aquí en La Travesía, además de dar agua, va a beneficiar a alrededor de 700 casas de las comunidades cercanas. Lo mismo estamos haciendo con los pozos de El Pino, Los Almendros, el de La Hoya y el de Belén, que beneficiará al Hospital de Tórax. Todo esto forma parte del plan que estamos desarrollando para enfrentar la crisis”, expresó el edil capitalino, Juan Diego Zelaya.

El pozo de La Travesía se ubica en el anexo de un centro educativo básico, apoyando de manera directa a la población estudiantil hondureña. Raúl Lanza, gerente interino de UMAPS, detalló: “Estamos trabajando en la conexión directa a la red pública de UMAPS para ayudar a que, mediante esta impulsión de agua, el servicio pueda llegar desde las partes bajas hacia las partes altas”. Para su puesta en marcha, se realizó un proceso técnico riguroso que incluyó el retiro del equipo existente, limpieza integral, inspección interna por video cámara, pruebas de aforo(preliminares, escalonadas, caudal constante y recuperación del nivel dinámico), así como la construcción de una caseta, obras civiles, acometida eléctrica, panel de control, sistema de aterrizaje, tren de descarga ga y la instalación de un nuevo equipo sumergible. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pruebas de aforo de pozo en el Pani