Banco LAFISE, junto a la AMDC y CANATURH, hacen la entrega del donativo destinado a la restauración de la Iglesia Los Dolores

Tegucigalpa, Honduras. Lo que comenzó como una velada gastronómica y cultural en el corazón del Centro Histórico de Tegucigalpa se tradujo, semanas después, en un aporte concreto para la conservación de uno de los templos más antiguos del país. Banco LAFISE, la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) hicieron entrega oficial de un donativo de 57,856.62 lempiras destinado a las obras de restauración de la Iglesia Los Dolores, resultado directo de la gala "Una Noche en Los Dolores", realizada el pasado 15 de agosto. El acto de entrega se llevó a cabo en la propia Plaza Los Dolores y contó con la participación de Tania Lozano y Mónica Mendoza, en representación de Banco LAFISE; Paola Bueso y Michelle Rosa, por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central; y Adolfo Pineda, presidente de CANATURH. El donativo fue recibido por el padre Bryan Arriola, encargado de la parroquia, quien agradeció públicamente el respaldo recibido por parte de las instituciones organizadoras.

Un cierre con impacto real para el patrimonio

Con esta entrega culmina formalmente una iniciativa que, desde su concepción, buscó unir al sector privado, a las autoridades municipales y a distintos actores del turismo capitalino alrededor de un mismo objetivo: preservar el patrimonio histórico de Tegucigalpa y mantener viva la memoria de uno de sus espacios más representativos. Los fondos recaudados durante la velada de agosto se convirtieron así en un aporte tangible para las labores de restauración que actualmente necesita el templo. La Iglesia Los Dolores, una de las construcciones religiosas más antiguas del país, ha sido durante siglos un punto de referencia histórico y cultural para los capitalinos, tanto por su valor arquitectónico como por el papel que ha jugado en la identidad religiosa y social de la ciudad. Por ello, iniciativas como esta buscan garantizar que el templo continúe en pie para las próximas generaciones, sin perder su valor patrimonial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El respaldo del sector privado a la causa

Para Banco LAFISE, contribuir a este tipo de causas responde a una visión institucional que va más allá del ámbito financiero. Así lo explicó Tania Lozano, gerente de mercadeo de Banco LAFISE Honduras. "Para nosotros es parte de nuestra visión de apoyar el desarrollo de las comunidades donde operamos", señaló Lozano al referirse al motivo detrás de la participación del banco en la iniciativa. La ejecutiva también destacó el doble propósito que tuvo la gala realizada en agosto, al combinar el fomento del turismo local con una causa de trasfondo social mucho más profundo. "Fue un honor en realidad ser parte de este evento que no solo fomenta el turismo, sino que tiene un trasfondo social mucho más importante que es la restauración de la Iglesia de los Dolores, que es un monumento emblemático de los capitalinos", agregó Lozano.

La voz de la parroquia: gratitud por el esfuerzo colectivo

Desde la parroquia, el padre Bryan Arriola recibió el donativo en representación de la Iglesia Los Dolores y aprovechó el momento para reconocer el esfuerzo de todas las personas e instituciones que se sumaron a la causa durante los últimos meses. "Agradecemos a todas las personas que han dejado aquí su tiempo, su cariño, su trabajo, su esfuerzo para mejorar, embellecer y mantener este templo tan especial para los católicos y los hermanos de Tegucigalpa", expresó durante el acto.

Sus palabras resumieron el sentido colectivo que tuvo la iniciativa desde su origen: una alianza entre banca privada, cámara de turismo y autoridades municipales, articulada alrededor de un objetivo compartido que trascendió lo institucional para convertirse en un gesto de comunidad hacia un espacio que forma parte de la identidad religiosa y cultural de Tegucigalpa.

Un modelo de cooperación para el patrimonio capitalino