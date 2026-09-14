Banco LAFISE impulsa el turismo y la cultura hondureña a través de Tres Orígenes

Tegucigalpa, Honduras-. Banco LAFISE reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y turístico de Honduras al sumarse como marca patrocinadora de Tres Orígenes: Ritmo, Sabor y Cultura, una experiencia que reunió gastronomía, música, cultura e identidad hondureña en el emblemático Cerro Juana Laínez de Tegucigalpa. La iniciativa, desarrollada por la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), el Instituto Hondureño de Turismo y otros actores del sector público y privado, creó un espacio para celebrar la riqueza cultural del país y, al mismo tiempo, promover el turismo como una plataforma capaz de generar oportunidades para empresas, emprendedores y comunidades.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una propuesta que integró gastronomía tradicional y música en vivo, con la participación de Natural, Los Baby Shower y Leo-Z, en un ambiente concebido para poner en valor el talento, los sabores, las tradiciones y las experiencias que forman parte de la identidad hondureña. Para Banco LAFISE, respaldar iniciativas como Tres Orígenes responde a su visión de acompañar a los sectores productivos, apoyar a las empresas y contribuir a la construcción de ecosistemas que favorezcan el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país.

“En Banco LAFISE estamos orgullosos de ser parte de Tres Orígenes y de trabajar de la mano con CANATURH para impulsar un sector que genera oportunidades para empresas, emprendedores y comunidades. Creemos en las alianzas que contribuyen al desarrollo económico y nos permiten mostrar todo lo extraordinario que tiene nuestro país. Cuando celebramos nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestra identidad, confirmamos que el turismo nos une”, expresó Tania Lozano, Gerente de Mercadeo de Banco LAFISE Honduras.

Turismo que dinamiza la economía y genera oportunidades

Para CANATURH, este tipo de iniciativas contribuyen a generar nuevos espacios de encuentro y entretenimiento en la capital, fortaleciendo la oferta turística de Tegucigalpa y creando oportunidades para los diferentes actores que forman parte de la cadena de valor del sector.

“Con Tres Orígenes estamos impulsando una nueva forma de vivir y promover Tegucigalpa, generando espacios que integran nuestra gastronomía, música, cultura y talento local. Este tipo de iniciativas nos permiten dinamizar la economía, abrir oportunidades para nuestros emprendedores y fortalecer una cadena de valor de la que participan muchos sectores. Desde CANATURH creemos que el turismo se construye a través de alianzas, y contar con empresas como Banco LAFISE, que comparten esta visión y apuestan por el desarrollo del país, nos permite llevar estas iniciativas más lejos”, expresó Adolfo Pineda presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH).

La realización de Tres Orígenes evidencia el valor de la colaboración entre la empresa privada, el sector turístico y las instituciones públicas para desarrollar experiencias que, además de promover los atractivos y la identidad de Honduras, generen movimiento económico, impulsen el consumo local y abran nuevas vitrinas para emprendedores, productores y empresas hondureñas. El turismo posee un importante efecto multiplicador al integrar en su cadena de valor a hoteles, restaurantes, comercios, productores, artistas, emprendedores, proveedores de servicios y pequeñas y medianas empresas. Impulsarlo significa, por tanto, contribuir también al crecimiento de otros sectores y generar oportunidades en las comunidades.

Una alianza para hacer país

Para Banco LAFISE, acompañar estos esfuerzos representa mucho más que una presencia de marca. Significa contribuir a la creación de espacios donde las empresas puedan crecer, los emprendedores encuentren nuevas oportunidades y los hondureños puedan reencontrarse con la riqueza cultural, gastronómica y turística de su país. A través de alianzas estratégicas con organizaciones como CANATURH, Banco LAFISE continúa fortaleciendo su cercanía con el sector empresarial y turístico, respaldando iniciativas que promueven inversión, emprendimiento y desarrollo.