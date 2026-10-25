152 brasileños en Honduras están habilitados para votar en segunda vuelta

Tegucigalpa. Un total de 152 ciudadanos brasileños residentes en Honduras están habilitados para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil , que enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva , y al candidato Flávio Bolsonaro .

En la primera vuelta, únicamente 52 brasileños habilitados para votar en Honduras participaron en el proceso, según informó la representante diplomática.

La diplomática señaló que quienes no acudan a las urnas y no justifiquen su ausencia pueden exponerse a multas, de acuerdo con las disposiciones electorales brasileñas.

La embajadora de Brasil en Honduras, Andréa Saldanha Watson, instó a sus compatriotas a participar en la jornada electoral y recordó que el voto es obligatorio para los ciudadanos brasileños, incluso para los militares.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 5:00 de la tarde.

Los electores deberán presentarse en Tegucigalpa para ejercer el sufragio. Los ciudadanos brasileños que residen en otras ciudades del país tendrán que trasladarse a la capital, donde se habilitó el centro de votación.

Mientras los brasileños residentes en Honduras acuden a las urnas en la capital, en Brasil se desarrolla la segunda vuelta presidencial entre Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, representante de la derecha brasileña e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Los centros de votación abrieron a las 8:00 de la mañana, hora local, y permanecerán habilitados hasta las 5:00 de la tarde, según el Tribunal Superior Electoral.

La jornada comenzó con lluvias en varias regiones, entre ellas São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Paraná. Pese a las condiciones meteorológicas, las autoridades electorales informaron que la votación transcurría con normalidad.

Flávio Bolsonaro fue el primero de los dos candidatos en votar. Tras acudir a un centro electoral en Río de Janeiro, llamó a sus compatriotas a participar en los comicios y afirmó que el país necesita cambiar su rumbo.

Lula votó posteriormente en São Bernardo do Campo, municipio cercano a São Paulo, donde desarrolló parte de su trayectoria como dirigente sindical. Durante la jornada, destacó la participación ciudadana durante la campaña y cuestionó a su adversario.

Unos 158.7 millones de electores fueron convocados para participar en la segunda vuelta, en la que también se elegirán seis gobernadores regionales.

La jornada electoral se desarrolla en medio de una contienda reñida. Los últimos sondeos de Datafolha y Quaest citados por EFE situaban a Flávio Bolsonaro con el 51 % de los votos válidos y a Lula con el 49 %, una diferencia dentro del margen de error de las encuestas.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, afirmó que la votación transcurría dentro de lo previsto.

Por su parte, la Policía Federal reportó al menos 22 detenciones por presuntos delitos electorales, relacionados principalmente con propaganda irregular, violación del secreto del voto y desobediencia electoral.

En Honduras, la participación de los 152 ciudadanos habilitados dependerá de su asistencia al centro de votación en Tegucigalpa antes del cierre de las urnas.