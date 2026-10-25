Lula dice al votar que el pueblo salió a la calle a "defender sus conquistas"

São Paulo, Brasil.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo 25 de octubre en una escuela de São Bernardo do Campo, municipio vecino a São Paulo, en la segunda vuelta de las elecciones, resaltando que el pueblo salió a la calle a "defender sus conquistas".

Lula votó hacia las 10:02 a.m. en la escuela estatal João Firmino Correia de Araújo, en São Bernardo do Campo, municipio colindante con São Paulo donde se dio a conocer en los años setenta como líder sindical y donde comenzó su carrera política.

Después de votar, Lula, que opta a un cuarto mandato no consecutivo, destacó que en la campaña electoral para la segunda vuelta se produjeron las "mayores manifestaciones políticas" de los últimos 50 años en Brasil.

"Lo que vi en esta segunda vuelta no fue por un partido político, no fue por un sindicato. El pueblo fue a la calle a defender sus conquistas", dijo el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a los periodistas tras depositar su voto.