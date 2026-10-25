Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 26 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el calendario de cortes de energía eléctrica programados para este lunes 26 de octubre en diferentes sectores de Honduras. Las interrupciones del servicio obedecen a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. Los racionamientos afectarán zonas de Puerto Cortés y Omoa, en el departamento de Cortés; Quimistán, en Santa Bárbara, y varios sectores del Distrito Central.

Los trabajos se realizarán en distintos horarios, por lo que se recomienda a los abonados revisar si su colonia está incluida en la programación. A continuación, conozca las zonas que estarán sin energía eléctrica este lunes 26 de octubre y las horas previstas para la interrupción del servicio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Puerto Cortés, Omoa, Cortés; Quimistán, Santa Bárbara, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Puerto Cortés (Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, Traniza, Remecor, plantel Fertiagroh, parque acuático Safari, barrio Medina, Quebrado El Pato, Miraflores, Lomas de Medina, Planes de Medina, Las Vegas, colonia Las Torres, sector Cuerera, colonia Emsland, La Tequera, colonia Lempira, colonia Unión I, colonia Unión II, Zapadril Arriba, Zapadril Abajo, plantel Seaboard Marine, colonia 9 de Diciembre, colonia Cerro Mar, Fertica, cementerio municipal, colonia Centenario, Agua Pingüino, barrio Palermo, Mieles y Alcoholes, Instituto Franklin D. Roosevelt, callejón 3-H, Hospital del Caribe, residencial Caribbean Hills, Iamat Export, residencial Sindicato Municipalidad, oficinas del Seguro Social, residencial Palma Real, residencial Magdalena, residencial El Doral, Río Mar I y II, colonia Brisas del Mar, Guamerú, Hacienda Jallú, La Escondida, Cienaguita, sector Puente Piedra, residencial Los Naranjos, La Presa Vieja, El Bálsamo, residencial El Zapote, Bellos Horizontes, Los Perdomos, San Antonio, aldea La Pita, Agua Caliente, Buena Vista, Río Arriba, colonia Los Maestros, Hotel Playa y Club Náutico, ZIP Calpules, residencial Costa Mar, residencial Vista Mar, Hacienda Los Ustariz).

Omoa (colonia Los Manzanos, Misión Ángeles, Tulián Campo, Rancho Santa Ana, River Park, posta policial de Tránsito, Tulipán Río, Los San Juanes, Los Limoncitos, Barbachele, San Rafael, bombas de agua de Puerto Cortés, La Pista, Hacienda French, Lomas Bello Mar, Acantilados del Caribe, Chivana, Jalisco, La Camisa, Los Laureles, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocoon, La Venada, Municipalidad de Omoa, barrio Las Lomas, Los Amates, colonia Costa Rica, La Suárez, colonia Marbella, colonia Brisas del Caribe, colonia Nicaragüenses, Escuela Marítima, Gases del Caribe, barrio La Playa, Las Salinas, barrio Las Flores, Museo y Castillo San Fernando, Viña del Mar, barrio San Antonio, Las Acacias, Generadora Los Laureles, La Mota, residencial Ricardo Alvarado, Río Azul, Omoa Motrique, Río Coto, milla 3, milla 4, milla 5, San Marcos, Chachahuala, esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, residencial Masca, residencial Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortesito, Corinto, aduana Corinto, Suyapa Frontera, generadoras hidroeléctricas Los Laureles, Cuyamel, San Carlos y Cortesito). Quimistán (El Listón, Paso Viejo, Las Flores).

Puerto Cortés, Cortés, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Agrecasa (Agregados del Caribe S. A.).

Omoa y Puerto Cortés, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Puerto Cortés (gasolinera Texaco Peaje, gasolinera Uno La Roca, Proagroh, Brisas del Atlántico, Hanil de Honduras, Fertilizantes del Norte, oficinas de Tránsito, plantel Botainer, peaje de Puerto Cortés, cementerio Caridad del Cobre, residencial Roma, Tramade, Brisas de Tramade, colonia Episcopal, El Récord, ITT, gasolinera Uno ITT, residencial Santa Isabel, plantel Manuchar, La Posada, Chile Abajo, relleno sanitario, Chile Arriba).

Distrito Central, de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.