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¿Sin luz hasta 8 horas? Cortes de energía programados para este domingo en Honduras

Varias zonas del país sufrirán cortes de luz este domingo 18 de octubre por mantenimiento de la ENEE. Descubre si tu barrio o colonia está en la lista

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 14:19
¿Sin luz hasta 8 horas? Cortes de energía programados para este domingo en Honduras

Hay sectores del país que pasarán hasta 8 horas a oscuras este domingo 18 de octubre, informó la ENEE.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) confirmó a través de sus canales oficiales cortes de energía programados para este domingo 18 de octubre en sectores de Choluteca, Choloma y Puerto Cortés.

De acuerdo con el boletín oficial del ente energético, las interrupciones se deberán a mejoras en la red de distribución y trabajos de mantenimiento urgente como poda y cambio de aisladores oxidados.

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Los cortes temporales se llevarán a cabo en Choluteca de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en Choloma de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. y en Puerto Cortés de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

A continuación, el listado completo de barrios y colonias que se verán afectadas este domingo:

Choluteca: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La ENEE anunció que varias zonas de Choluteca tendrán apagones hasta por ocho horas, y entre las zonas afectadas están: colonia Inés Carranza, La Lucha, Camaronerá Seat Farms, San José de las Conchas, El Ojochal, Boca del Río Viejo, Azucarera Choluteca, Azucarera La Grecia, Lajero Blanco, Las Joyadas, la aldea Las Delicias, La Lujosa, la aldea La Escondida, la aldea El Chaparro y la aldea Los Llanitos.

Asimismo, habrá cortes de energía en colonia Vista Hermosa, Piedra de Agua, Chacalito, El Portón, Santa Cruz, San Isidro, Buena Vista, la aldea El Chapetón, San Cristóbal, la aldea El Cerro, Los Mangles, la aldea El Jiote, Paya Punta Ratón, Monjarás, Pueblo Nuevo, Cedeño, El Botadero, la aldea El Venado, Guapinol, Los Puentes, el barrio La Reserva, la colonia Boca del Río Viejo, Los Delgaditos, Camaronera Unifinca, Orolarba, Laboratorio de Granjas Marinas, Larva Lee, la aldea Ojochalito, Brisas del Mar, El Edén y todas las zonas aledañas.

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Puerto Cortés: de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Las zonas que experimentarán la suspensión temporal comprenden el barrio Suyapa, el barrio Camagüey, el barrio San Martín, el barrio Vacacional, el barrio Marejada, el barrio Buenos Aires, Travesía, Chifía, Titable, Playa Grande, El Estero, Bajamar, la colonia El Samaritano, Brisas de Chamelecón y la Barra de Chamelecón.

Choloma: de 8:30 a.m. a 11:00 a.m.

Los lugares afectados serán el barrio La Primavera, la colonia San Francisco, la colonia Brisas de Choloma, el barrio Brisas del Río, la colonia Bosques de Choloma, la colonia Pagán, la colonia Care y la colonia Los Almendros.

En ese sentido, la ENEE insta a la población de las zonas mencionadas anteriormente a tomar las medidas necesarias, como desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen y cargar antes sus teléfonos móviles.

Asimismo, recomiendan estar al tanto de canales oficiales a través de los cuales se comparte la programación o reprogramación de los cortes de energía.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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