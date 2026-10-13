Deudas con la ENEE, el SAR y la tasa vehicular: las seis amnistías aprobadas por el CN

Los propietarios de vehículos también tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para ponerse al día con las obligaciones administradas por el Instituto de la Propiedad (IP). La amnistía vehicular contempla el pago de la tasa anual por matrícula, las tasas registrales y las tasas viales municipales. El beneficio incluye vehículos con obligaciones pendientes de períodos fiscales anteriores, así como determinados planes de pago acordados previamente.