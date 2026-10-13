Deudas con la ENEE, el SAR y la tasa vehicular: las seis amnistías aprobadas por el CN

Un nuevo beneficio para los hondureños fue aprobado por el Congreso Nacional. Se trata de seis amnistías que permitirán a los ciudadanos, empresas y patronos ponerse al día con sus obligaciones pendientes. ¿Cuáles son las amnistías aprobadas?
El proyecto fue presentado por el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, ante el vencimiento de estos beneficios.
La medida comprende seis áreas: tributaria, municipal, vehicular, aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), agua potable y saneamiento, y energía eléctrica.
La amnistía tributaria permite a los contribuyentes regularizar sus obligaciones ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) sin pagar las sanciones pecuniarias contempladas en el beneficio, entre ellas multas, recargos e intereses.
La amnistía municipal, por su parte, permite pagar tributos, tasas y contribuciones municipales sin los recargos por mora cubiertos por la disposición.
Los propietarios de vehículos también tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para ponerse al día con las obligaciones administradas por el Instituto de la Propiedad (IP). La amnistía vehicular contempla el pago de la tasa anual por matrícula, las tasas registrales y las tasas viales municipales. El beneficio incluye vehículos con obligaciones pendientes de períodos fiscales anteriores, así como determinados planes de pago acordados previamente.
Otra de las áreas beneficiadas es el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La amnistía permite a los patronos del sector público y privado regularizar las deudas por aportaciones patronales y de los trabajadores que no fueron enteradas al instituto, sin pagar los recargos, las multas y los intereses contemplados en la medida.
Los usuarios con saldos pendientes por los servicios de agua potable y saneamiento podrán acogerse a la amnistía para evitar el pago de las multas, los recargos y los intereses moratorios por reconexión que estén cubiertos por la disposición.
En el sector energético, la medida beneficia a personas y empresas con obligaciones pendientes ante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Los usuarios deberán cancelar los valores adeudados por consumo eléctrico sin pagar las multas, los recargos y los intereses cubiertos por la amnistía, o suscribir los convenios de pago permitidos.
Es importante aclarar que las amnistías no eliminan automáticamente las deudas. Las personas naturales, las empresas y los patronos deberán realizar los pagos correspondientes o acogerse a los mecanismos establecidos para regularizar sus obligaciones dentro del plazo de vigencia del beneficio.