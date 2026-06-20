Cobros, líneas eléctricas y generación: ¿Cómo se dividirá la ENEE si se aprueban las reformas?

Las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica son uno de los temas del momento, ya que contemplan reorganizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) bajo un modelo de cuatro sociedades: una empresa matriz (holding) y tres empresas subsidiarias independientes para cada eslabón del sector energético.
Según lo explicado por las autoridades, con estos cambios se busca establecer responsabilidades claras y transparentes para evitar los déficits financieros históricos de la estatal.
Aunque la iniciativa ya fue debatida en un primer debate en el Congreso Nacional, aún continúa en trámite y requiere 65 votos favorables para convertirse en ley. De aprobarse, aquí le explicamos cómo se dividirá la ENEE y qué función tendrá cada subsidiaria.
La propuesta plantea la escisión de la ENEE en tres sociedades mercantiles estatales independientes: una dedicada a la generación, otra a la transmisión y una tercera a la distribución de energía eléctrica.
La ENEE funcionará como empresa matriz, es decir, será la sociedad principal encargada de custodiar el patrimonio y dirigir el conglomerado conformado por tres compañías independientes para las áreas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
De concretarse la reforma, surgirían Generación S.A., Transmisión S.A. y Distribución S.A. ¿Qué funciones tendrá cada una de estas tres empresas subsidiarias?
La empresa de generación administraría las centrales hidroeléctricas y estaría a cargo de la producción de energía.
La empresa de transmisión gestionaría las líneas de alta tensión y el transporte de electricidad desde los puntos de generación hacia los centros de distribución.
Mientras que la distribuidora tendría bajo su responsabilidad el suministro de energía a los consumidores y la facturación del servicio eléctrico.
¿Hay privatización? Las autoridades han asegurado que, al mantenerse la ENEE como empresa matriz, el Estado conservaría la propiedad absoluta de estas empresas, pero hay sectores que afirman lo contrario.