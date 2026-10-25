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Barcelona vs Real Madrid: Mbappé recibe sorpresa, curiosa camiseta y furor en el clásico

Te mostramos las postales de la previa del clásico de España entre Barcelona y Real Madrid

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 13:40
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Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo en el clásico de España. El ambientazo previo al pitazo inicial.

Fotos: Cortesía.
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Marc Cucurella jugará su primer Clásico y lo hará con la camisa del Real Madrid. Es uno de los debutantes junto a Diomandé.
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Jude Bellingham es llamado a ser importante, aquí firmando una camisa a uno de los aficionados de Real Madrid en Barcelona.
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Diomandé y Militao han compartido con algunos chicos aficionados del Real Madrid en Barcelona.
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El mensaje de Sergio Ramos antes del Clásico. Unas de las leyendas de la Casa Blanca está pendiente.
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Los trabajadores del Barça, en huelga por sus condiciones laborales, se manifiestan en los prolegómenos del Clásico.
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Este pancarta han sacado los aficionados del Barcelona, quieren que Real Madrid viva una pesadilla: "Su infierno es azulgrana".
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Los aficionados culés tienen confianza en que el equipo culé pueda concretar una goleada.
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Barcelona estrena indumentaria con nuevo logo.
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Los aficionados culés han llegado al Camp Nou desde temprano.
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Los aficionados esperan sacar los tres puntos y ponerse a 9 en la tabla de posiciones.
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¡Mbappé no se lo podía creer! Kylian Mbappé se sorprendió al escuchar a numerosos aficionados en Barcelona coreando su nombre. El crack francés no pasó desapercibido ni siquiera en la ciudad del eterno rival.
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La llegada del Real Madrid al Camp Nou para sacar tres puntos que lo pongan a competir en LaLiga.
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Barcelona llegó con su nueva indumentaria también en la chaquetas de los jugadores. Parte de lo que se estrena.
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José Mourinho sorprendió a todos con la inclusión de Bernardo Silva en el 11 titular.
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