Niños proponen la creación de la primera escuela modelo de inclusión universal

Esta jornada formativa se desarrolló bajo el lema “Honduras a nuestra altura”, permitiendo que los congresistas conocieran cómo una infraestructura adecuada elimina los obstáculos de aprendizaje para la niñez vulnerada.

La iniciativa legislativa busca garantizar que los niños y niñas con barreras físicas o especiales cuenten con espacios adecuados para ejercer plenamente su derecho a la enseñanza en igualdad de condiciones.

Tegucigalpa, Honduras.- Los 128 congresistas infantiles que participan en la vigésima novena edición del Congreso Infantil 2026 presentaron una propuesta de ley para impulsar la construcción del primer centro educativo público con un diseño de accesibilidad integral en el país.

Las actividades contaron con el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la organización internacional Visión Mundial.

Durante las capacitaciones impartidas por los organismos internacionales se abordaron temas prioritarios sobre la accesibilidad en la infraestructura escolar y los estándares necesarios para responder a las demandas estudiantiles.

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Especialistas de las instituciones colaboradoras explicaron la relevancia de construir instalaciones inclusivas que eliminen todo tipo de barreras y aseguren el desarrollo integral de la población escolar en los 18 departamentos.

De igual forma, el personal de Visión Mundial brindó charlas enfocadas en el mantenimiento, orden y limpieza de las instalaciones educativas como pilares fundamentales para una convivencia sana y saludable.

Los talleres permitieron que cada uno de los representantes de la niñez presentara planteamientos concretos para resolver las diversas problemáticas operativas y sociales que enfrentan sus comunidades de origen.

Con estas iniciativas, el encuentro legislativo infantil busca incidir directamente en las políticas públicas del Estado para que las demandas del sector menor de edad sean incorporadas en la agenda nacional.