Congreso Nacional lanza la XXIX edición del Congreso Infantil 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Legislativo de Honduras oficializó este lunes el lanzamiento del XXIX Congreso Infantil 2026, una iniciativa parlamentaria que se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre bajo el lema “Los niños hablan, Honduras escucha”.
Este espacio legislativo, creado originalmente mediante el Decreto Legislativo 125-2004 para incentivar la participación cívica y democrática desde la niñez, reunirá en la capital a 128 pequeños diputados provenientes de los 18 departamentos de la geografía nacional. El proyecto es impulsado directamente por el Despacho de Acción Social y Esperanza en coordinación con la Secretaría de Educación y un grupo de fundaciones cooperantes del sector privado.
El objetivo central de las jornadas de debate es articular propuestas enfocadas en la transformación del sistema educativo, la inclusión social y la protección integral de la infancia.
Durante la presentación del evento, las autoridades legislativas aseguraron que las mociones y proyectos aprobados en la cámara infantil recibirán trámite e investigación por parte de las comisiones ordinarias del Parlamento hondureño.
“Realmente, después de escuchar a estos niños, ya no tenemos más que decir. Ustedes vienen a hablar por los niños, por el hoy y por el futuro del país”, expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
El titular del Legislativo remarcó que las puertas del Hemiciclo permanecen abiertas para escuchar los diagnósticos comunitarios planteados por la niñez.
“Este Congreso no solo escucha, es un Congreso de Puertas Abiertas. Les decimos a Honduras y a ustedes, niños, que haremos todo lo posible para dar seguimiento a las iniciativas que vayan surgiendo”, afirmó Zambrano.
Por su parte, las autoridades encargadas de la logística y atención social explicaron que los cuatro días de encuentro contarán con mesas de trabajo, capacitación en técnica legislativa y formación en liderazgo y valores democráticos.
“Es un día donde reina la ilusión y la esperanza. Este Congreso Infantil está dispuesto a abrirles las puertas a todos los niños, porque son el futuro de nuestra Honduras”, expresó Yohana Estrada de Zambrano, directora del Despacho de Acción Social y Esperanza.
La funcionaria instó a la delegación infantil a plantear de forma abierta las problemáticas de sus escuelas y caseríos durante las sesiones oficiales.
“Sueñen en grande, hablen con valentía, nunca dejen de ser niños. Que este Congreso Infantil sea de mucha alegría y aprendizaje; queremos que lleven consigo conocimientos, sueños y metas que puedan desarrollar”, dijo Estrada.
Desde la Secretaría de Educación se valoró que la presencia de los infantes aportará insumos clave para identificar los desafíos más urgentes en la infraestructura escolar y los programas pedagógicos del sector público.
“Estamos celebrando el Congreso Infantil, una experiencia extraordinaria con 128 diputados infantiles que vendrán a aportar grandes ideas para transformar el sistema educativo en Honduras”, expresó Ivette Argueta, ministra de Educación.
La representación estudiantil estuvo encabezada por la niñez de Francisco Morazán, quienes recalcaron la importancia de legislar por una educación inclusiva y accesible para los menores con necesidades especiales.
“Me siento orgullosa y feliz de representar a niños y niñas con discapacidad. Queremos escuelas sin barreras”, expresó Gleidi Figueroa, diputada infantil por Francisco Morazán.
Los delegados infantiles expresaron su entusiasmo por representar a sus comunidades y abogar por el respeto de sus derechos.
“Los niños tenemos voz e ideas que merecen ser escuchadas. Nosotros, los niños, somos el futuro de Honduras”, manifestó Jhefri Ernesto Villanueva Dávila, diputado infantil de Francisco Morazán.
El encuentro cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, entre las que destacan Fundación Ficohsa, Fundación Goldstein, Fundación Kafie, Lacthosa, Ferema, Agrolíbano, Funazúcar, Fundación Terra, Fundación Diunsa y el Museo Infantil Chiminike.