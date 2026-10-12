Congreso Nacional lanza la XXIX edición del Congreso Infantil 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Legislativo de Honduras oficializó este lunes el lanzamiento del XXIX Congreso Infantil 2026, una iniciativa parlamentaria que se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre bajo el lema “Los niños hablan, Honduras escucha”. Este espacio legislativo, creado originalmente mediante el Decreto Legislativo 125-2004 para incentivar la participación cívica y democrática desde la niñez, reunirá en la capital a 128 pequeños diputados provenientes de los 18 departamentos de la geografía nacional. ​El proyecto es impulsado directamente por el Despacho de Acción Social y Esperanza en coordinación con la Secretaría de Educación y un grupo de fundaciones cooperantes del sector privado. El objetivo central de las jornadas de debate es articular propuestas enfocadas en la transformación del sistema educativo, la inclusión social y la protección integral de la infancia. ​Durante la presentación del evento, las autoridades legislativas aseguraron que las mociones y proyectos aprobados en la cámara infantil recibirán trámite e investigación por parte de las comisiones ordinarias del Parlamento hondureño.

“Realmente, después de escuchar a estos niños, ya no tenemos más que decir. Ustedes vienen a hablar por los niños, por el hoy y por el futuro del país”, expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ​El titular del Legislativo remarcó que las puertas del Hemiciclo permanecen abiertas para escuchar los diagnósticos comunitarios planteados por la niñez. ​“Este Congreso no solo escucha, es un Congreso de Puertas Abiertas. Les decimos a Honduras y a ustedes, niños, que haremos todo lo posible para dar seguimiento a las iniciativas que vayan surgiendo”, afirmó Zambrano. ​Por su parte, las autoridades encargadas de la logística y atención social explicaron que los cuatro días de encuentro contarán con mesas de trabajo, capacitación en técnica legislativa y formación en liderazgo y valores democráticos. ​“Es un día donde reina la ilusión y la esperanza. Este Congreso Infantil está dispuesto a abrirles las puertas a todos los niños, porque son el futuro de nuestra Honduras”, expresó Yohana Estrada de Zambrano, directora del Despacho de Acción Social y Esperanza.

​La funcionaria instó a la delegación infantil a plantear de forma abierta las problemáticas de sus escuelas y caseríos durante las sesiones oficiales. ​“Sueñen en grande, hablen con valentía, nunca dejen de ser niños. Que este Congreso Infantil sea de mucha alegría y aprendizaje; queremos que lleven consigo conocimientos, sueños y metas que puedan desarrollar”, dijo Estrada.​ Desde la Secretaría de Educación se valoró que la presencia de los infantes aportará insumos clave para identificar los desafíos más urgentes en la infraestructura escolar y los programas pedagógicos del sector público.​ “Estamos celebrando el Congreso Infantil, una experiencia extraordinaria con 128 diputados infantiles que vendrán a aportar grandes ideas para transformar el sistema educativo en Honduras”, expresó Ivette Argueta, ministra de Educación. ​La representación estudiantil estuvo encabezada por la niñez de Francisco Morazán, quienes recalcaron la importancia de legislar por una educación inclusiva y accesible para los menores con necesidades especiales.