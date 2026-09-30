Cientos de Mipymes estarían en riesgo por apagones y alza de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), Efraín Rodríguez, enfatizó sobre el incremento en los precios de los combustibles, sumado a los prolongados apagones del servicio eléctrico, amenazan con desencadenar un duro golpe a la economía nacional.

Desde el sector de las Mipymes, los dirigentes advierten que la doble problemática no solo impulsará la inflación por encima de los límites previstos, sino que también obligará a cientos de negocios a cerrar sus operaciones definitivamente.

Rodríguez señaló que las interrupciones en el suministro de energía eléctrica representan un problema para los pequeños empresarios, debido a que los cortes afectan directamente el funcionamiento de los establecimientos y pueden provocar pérdidas económicas.

A esta situación se suma el incremento en los precios de los combustibles, un factor que también repercute en los costos de producción, transporte y distribución de bienes y servicios.