Cientos de Mipymes estarían en riesgo por apagones y alza de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), Efraín Rodríguez, enfatizó sobre el incremento en los precios de los combustibles, sumado a los prolongados apagones del servicio eléctrico, amenazan con desencadenar un duro golpe a la economía nacional.
Desde el sector de las Mipymes, los dirigentes advierten que la doble problemática no solo impulsará la inflación por encima de los límites previstos, sino que también obligará a cientos de negocios a cerrar sus operaciones definitivamente.
Rodríguez señaló que las interrupciones en el suministro de energía eléctrica representan un problema para los pequeños empresarios, debido a que los cortes afectan directamente el funcionamiento de los establecimientos y pueden provocar pérdidas económicas.
A esta situación se suma el incremento en los precios de los combustibles, un factor que también repercute en los costos de producción, transporte y distribución de bienes y servicios.
Ante este escenario adverso, Rodríguez señaló que la crisis operativa está pasando factura al aparato productivo: "Seriamente nos está inhabilitando nuestra actividad de operación; vamos a cerrar este año en descendencia", dijo.
Superados
"Estamos viviendo una inflación arriba del 6% y podemos cerrar el próximo trimestre con una superior al 8%", aseveró Rodríguez a Radio América.
Asimismo, indicó que las fallas en el suministro energético representan una pérdida financiera constante para los productores locales.
Según explicó el representante del rubro, los cortes de energía son de ocho horas o más, generando pérdidas superiores a los 10 millones de lempiras tan solo en las Mipymes del Valle de Sula, en el norte del país.
En este sentido, instó a las autoridades a canalizar recursos en el Presupuesto General de la República en implementar políticas públicas e industriales con leyes permanentes y no temporales que impulsen la competitividad del sector financiero, agroindustrial y manufacturero del país.