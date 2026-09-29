Mercado San Miguel: 122 años de historia y tradición en el corazón de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El mercado San Miguel, uno de los centros de abastos más antiguos de Tegucigalpa, conmemora sus 122 años de historia en el marco de las actividades por los 448 años de surgimiento de la capital hondureña. La celebración reúne a locatarios y visitantes que mantienen vivas las tradiciones de este mercado del barrio Guanacaste, donde los capitalinos pueden encontrar alimentos, productos de abarrotería, comidas preparadas y diferentes servicios. “Es una bendición de Dios tener este mercado cumpliendo 122 años, donde usted puede hallar diferentes comidas y productos y venir con toda confianza”, expresó Xiomara Castillo, presidenta del mercado. Castillo destacó que la permanencia del centro es posible por el trabajo de generaciones de comerciantes y por la presencia de los clientes que continúan realizando sus compras en este lugar histórico de la capital. “Cada locatario pone un granito de arena y también los clientes, porque si no hubiera clientes no tuviéramos el mercado. Les agradecemos que vienen, nos compran y se deleitan con nuestros productos”, manifestó la presidenta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Actualmente, el mercado San Miguel cuenta con 110 puestos, muchos de los cuales han pasado de una generación a otra. Castillo explicó que los negocios que originalmente estuvieron a cargo de los padres ahora son administrados por hijos y nietos.

Los locatarios mantienen una organización interna para atender pequeñas necesidades del inmueble, mientras que para obras de mayor dimensión recurren a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). “Cuando tenemos un problema dentro del mercado, como que se arruina un tubo o cualquier cosa pequeña, la asociación responde; lo demás se lo pedimos a la Alcaldía”, explicó Castillo sobre el mecanismo que utilizan para atender las necesidades. Entre las principales solicitudes planteadas actualmente se encuentra la reparación de los canales del techo, debido a que durante las lluvias el agua ingresa en diferentes sectores del mercado y afecta las actividades de los comerciantes. El techo fue cambiado hace aproximadamente 20 años, durante la administración municipal de Ricardo Álvarez. Según Castillo, la actual administración de Juan Diego Zelaya recibió la petición y se comprometió a buscar una solución durante octubre. “Los canales están como averiados y cuando llueve nos mojamos, parece que estuviéramos afuera. El techo no se mira tan dañado, pero el problema está en varios lugares por donde se filtra el agua”, detalló Castillo.

Otro de los problemas señalados por los comerciantes está relacionado con los espacios para estacionamiento y carga y descarga, situación que, según la presidenta del mercado, ha incidido en la llegada de clientes. Castillo explicó que varios espacios fueron señalizados y que los vehículos son retirados por los encargados de ordenar la vía, por lo que los comerciantes solicitaron que se habilite un área específica para carga y descarga y para los compradores.