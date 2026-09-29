Masivos cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 30 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. - Una larga lista de zonas que se quedarán sin energía eléctrica este miércoles 30 de septiembre fue publicada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La Ceiba, Atlántida, será uno de los municipios más afectados. A la lista se suman Olanchito, Sabá, Sonaguera, Bonito Oriental y Limón.
Se informó que, por trabajos de mantenimiento, se programaron los racionamientos del fluido eléctrico en estas zonas. Por un lapso de hasta cinco horas, varios hondureños se quedarán sin el fluido eléctrico.
Olanchito, Yoro, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, aldea Calpules, aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo, colonia Guadalupe.
Aldeas de Olanchito y Arenal, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Olanchito: Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz.
Arenal: Tegüajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos, Savana.
Sabá, Colón, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Bo. Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, col. Alemán, Brisas de Monga, centro de Sabá, col. La Castellana, Cholomeña, col. Suiza, col. Las Palmas, col. Palma Real, col. Pradera I, II, III y IV, col. La Standar, col. Bella Vista, col. Hábitat, bo. Colombia, Monte Fresco, Coop. Sabá.
Sabá (aldeas): Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita, Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo.
Standard Fruit Company (empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia).
Olanchito, Yoro y municipios de Olancho, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Olanchito: bo. El Centro, col. Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, bo. La Estación, col. Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre, 8 de Febrero, Rosa Luque, Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Montefresco, Miraflores, Satélite, Jaguas Abajo y Arriba, bo. Arriba, El Triángulo, Marco Tulio, La Torre, bo. Abajo, Miranda Quezada, Hospital Aníbal Murillo Escobar.
Aldeas: Sutrasfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Tegüajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril, Sabanas de Ceibita.
Aldeas de Olancho: La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caisesa, El Puente, Empacadoras Barimasa, El Cinco.
Sonaguera, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Isletas, Standard Fruit Company (empacadoras, Guanacaste, La Paz y Santa Inés).Sabá y Tocoa, Colón, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Sabá y Tocoa, Colón, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Tocoa (aldeas): Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida.
Sabá (colonias y barrios): Cholomeña, Nueva Época.
Sabá (aldeas): Jahuillo, Achiote, Luzón Palmeras, Nueva Esperanza, Palos de Agua, Orica, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo, Asapalsa.
Municipio de Sonaguera, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, bo. Las Flores, Los Montillos, bo. Arriba, El Centro, bo. Cotacol, bo. Monte Fresco, Los Laureles, Los Castaños, col. 25 de Septiembre, bo. Abajo, col. Morazán, col. Wilfredo Ortiz, bo. San Martín, col. Porvenir.
Aldeas: Carriales, Sabana de Utila, Juan Lázaro, Utila, El Tapón, col. 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Río Arriba, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces, Lanza.
Bonito Oriental y Limón, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
Carbonales, Bonito Oriental, La Esperanza (Playa de Ganado, La Polla, Antigual), El Plantel, Machones, Gasolinera Uno Bonito, El Feo, plantaciones de Standard Fruit Company, Piedra Blanca, Francia, Limoncito, municipio de Limón, Plan de Flores, Farallones, Icoteas.
Municipios de Colón, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
Parte de Corocito, Santa Rosa de Aguán: Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán, Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, Honduras Aguán.
Margen izquierda: Río Claro, XV Batallón de Fuerzas Especiales, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena, La Brea, Tumbador, Marañones, Nueva Marañones, Guadalupe Carney, Silín, Moradel, Puerto Castilla, Empresa Nacional Portuaria, Standard Fruit Company, Base Naval.
Trujillo: bo. El Centro, Río Negro, El Cerrito, col. Eduardo Castillo, La Quinta, El Centro, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires, Conventillo, La Bolsa, Miramar, 18 de Mayo, Cristales, bo. San Martín, col. Sixto Cacho, col. Manuel Bonilla, sector de la playa, col. 19 de Abril, Jericó, col. Los Maestros, Capiro, Centro, Hospital Salvador Paredes, Centro Penitenciario.
Santa Fe: San Antonio, Guadalupe, Playas de Mojaguay, Cunda, Hidroeléctrica Betulia, Betulia.
Bonito Oriental y Tocoa, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
Aldeas: parte de Corocito, Palmichal, San José del Cinco, El Briche, Quebrada de Agua, Quebrada de Arena.
Barrios y colonias: bo. El Centro, bo. Abajo, bo. Buenos Aires, El Edén, Colón, La Esperanza, bo. Las Flores, La Brassavola, La Génesis, bo. El Estadio, bo. Las Brisas, La Norteña, bo. Manga Seca, Naciones Unidas, San Isidro, col. Miraflores, La Jiret, La Génesis, Palmeras, Mall Megaplaza, col. Toronjal, Los Doctores, Salomón Martínez 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán 2, Las Uvas, 18 de Septiembre, Hospital San Isidro, Bomberos, San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, Manga Seca, La Occidental, El Pedregal, Dippsa, Texaco Basha, Hospital Bajo Aguán (privado).
Tocoa (aldeas): Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, Cayo Campo, La Bolsa I y II, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre, res. Prado Verde.
Ciudad de La Ceiba, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Ramal Escuela Palmeras, col. San Isidro, col. Alameda, col. Los Laureles, Cervecería Hondureña, col. Casa Blanca, col. Los Bomberos, col. Nueva Esperanza, cuenca Río Cangrejal (aldea El Naranjo, Las Mangas, aldea El Pital, aldea Río Viejo, aldea Yaruca, aldea Los Vegas, aldea Toncontín, aldea Urraco), col. Lempira, col. Herrero, col. San Judas, col. Azcona, col. Margie Dip, col. San José, col. Murcia, col. La Margarita, col. Suyapa, col. Canelas, Altos de las Canelas, col. Las Mercedes, Plaza Premier, col. El Toronjal 1 y 2, Mall Megaplaza, Plaza Premier Toronjal, Diunsa, carretera CA-13 desde gasolinera Texaco Cangrejal hasta Hotel Emperador, Plaza Premier, Hospital Vicente D'Antoni.
Col. Villa del Este, col. Santander, col. Villa Hermosa, col. Magnolia, col. La Pizzaty (sur), col. Riviera, col. Las Acacias (oeste), col. Panayotti, Hospital Oken's, col. Bella Vista, col. Carmen Elena, col. El Sauce, bo. Alvarado.
Col. El Manantial, col. Pizzaty (norte), col. Las Acacias (este), col. Irías, col. Kawas (oeste), col. Sierra Pina, bo. San Miguel, Bella Oriente, La Pradera, Villa Neen, Muelle de Cabotaje.
Col. Villa Linda, col. Los Pinos, col. Satélite, col. Las Vegas, bo. Danto, col. Melgar 2, col. Gonzalo Rivera, Villas Catleen, Danto Arriba, Bombas Sanaa, col. La Esperanza, col. Yesenia Castillo, col. Dantillo, col. Villas del Carmen, col. Las Delicias, col. San Juanes, col. San Martín, col. Las Flores.
Col. La Ponce, col. Monte Cristo, col. Ramón Leva (Barranco Chele), res. San Gabriel, Leyde, col. Palmira, res. Quinta San Fernando, col. Casa Blanca, col. Villa Santa Lucía, Crila, col. Bajos de Palmira, col. Trejo, col. Universidad, col. Los Fotógrafos, col. Vista al Mar, col. El Búfalo, col. Gracias a Dios, col. Menonita, col. 26 de Junio, col. Lomas de Palmira, Iglesia Gran Comisión, col. Rodas, col. Armenia Bonito, CURLA, aldea Armenia Bonito, col. Marisol 1 y 2, Villa Romana, col. Vista Palmira, col. Sitrayde, col. Nueva Era, Aeropuerto Internacional Golosón, col. Roberto Padilla, col. Miramontes, col. 15 Septiembre, col. Club de Leones, col. El Confite, col. Irías Navas, col. Villa Olímpica, col. Carril del 7, col. Carril del 8, col. Xochimilco, col. Municipal, col. Bonitillo, col. Rivera del Caribe, col. Cerrato, col. 1.º de Mayo.
Col. Dantoni, col. Edén, col. Sitrafa, col. Sitramedys, col. La Portuaria, Hospital Atlántida (nuevo), Hospital Suizo Hondureño, col. Sitramacsa, col. Piñanza, col. Hondutel, col. Esquipulas, col. Miramar, col. La Culata, col. Villa Real, col. Los Locutores, col. Alambra, col. Sutrafco, Policía Nacional de Tránsito, col. El Dorado, Infop, Mercado San José, UTH, Plantel ENEE, col. Los Maestros, Energía, calle 8 desde zona Mazapán hasta Banco de Occidente, ave. La República desde Hotel París hasta Centro Penal, ave. San Isidro desde Burger King hasta Muelle Fiscal, Hotel Art Deco, bo. Inglés, bo. Higuerito, calle desde el Centro Penal hasta Colegio San Isidro, Hospital Euro-Honduras.
Municipios de Atlántida y Colón, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Col. El Roble, col. Los Doctores, res. Villa Mayte, res. Quinta Los Laureles, res. Monte Carlo, res. Monte Real, res. Monteverde, res. Los Olivos, res. Andalucía, res. La Villa, res. La Gloria, res. San Jorge, aldea Satuyé, res. Vistas de Satuye, Boca Vieja, aldea Perú, res. Lomas del Perú, Rancho Lima, res. La Colonia, aldea Río María, aldea Piedra Pintada, aldea Corozal, Villa Nuria, res. La Ensenada, aldea Cuyamel, res. Villa Corinto, aldea Sambo Creek, aldea Granadita, aldea Roma, aldea Salitrán, Quebrada Grande, aldea Agua Dulce, aldea Cacao.
Jutiapa: aldea Nueva Armenia, aldea Aguacate Línea 2, aldea Belaire, aldea Cefalú, aldea California, aldea Piedras Amarillas, aldea La Masica, aldea Entelina, aldea Tomalá, aldea Los Olanchitos, aldea Corralitos, aldea Santa Fe, aldea Cantor, aldea Ilamapa, aldea Aguacate Línea, aldea Papaloteca, aldea La Bomba, aldea El Diamante, aldea Venus, aldea Nicaragua, aldea Lis Lis, aldea Balfate, aldea Río Esteban, aldea Río Coco, aldea Limeras, aldea Las Crucitas, El Carbón, aldea Lucinda, Hotel Palma Real, Generador La Gloria, Hospital Loma de Luz.
Col. Los Bomberos, res. Atlante, col. Los Fuertes, col. Buenos Aires, Universidad Católica de Honduras, col. Miraflores, res. Las Colinas, Lomas de Buenos Aires, col. Merren, col. Melgar 2, col. Villa H.
Municipios de Atlántida, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Col. López Bonito, res. Pico Bonito, col. Alemán Bendeck, col. Mitch, col. Narciso Hernández, col. 9 Septiembre, col. 13 Abril, col. Elisia.
El Porvenir: aldea Monte Video, aldea de Burgos, aldea El Pino (desde gasolinera hacia La Ceiba), aldea El Pino (desde gasolinera hacia Tela), aldea de Caracas, aldea La Unión, aldea Monte Pobre, aldea El Bambú, aldea Cáceres, aldea El Gancho, aldea Orotina, aldea Saladito, aldea Camelias, aldea El Chorizo.
San Francisco: col. Hyde, Escuela JFK, aldea San Francisco Viejo, aldea La Frutera, Cuarto Batallón de Infantería, aldea Santa Ana, Caicesa, aldea El Naranjal.
La Masica: aldea La Cumbre, col. Alemana, Pozo Sarco, Río Cuero, aldea Monte Negro, aldea Trípoli, col. Los Indios, aldea Punta de Rieles, El Embarcadero, aldea Tierra Firme, aldea San Antonio, aldea Agua Caliente, aldea El Oro, aldea San Juan Benque, res. Villa Real, San Juan Pueblo, Hidroeléctrica Los Laureles, Hidroeléctrica Contempo, col. Brisas de América, aldea Siempre Viva, aldea Lombardía, aldea Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, aldea El Suspiro, aldea Los Cerritos, aldea San José, La Guadalupe, La Ensenada, Esparta.