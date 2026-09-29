  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Cierran temporalmente la avenida Cervantes por trabajos de la ENEE

La avenida Cervantes permanece temporalmente cerrada debido a trabajos que realiza la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), luego de varios cortocircuitos registrados durante la mañana. Los equipos trabajan en la zona para reparar las fallas y restablecer el servicio de energía eléctrica.

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 12:09
El Heraldo Videos