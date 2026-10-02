¿Cuánto han aumentado los combustibles en Honduras durante 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios en bomba de los derivados del petróleo han acumulado este año fuertes incrementos en el mercado hondureño.

Ese comportamiento se explica por las alzas de los refinados en el mercado internacional, sobre todo en Nueva York que es la plaza de referencia para Honduras.

A lo anterior hay que sumar la devaluación del lempira ante el dólar estadounidense, que es uno de los factores que impacta en la estructura semanal de los carburantes que publica la Secretaría de Energía (Sen).

Los incrementos acumulados para las gasolinas, diésel y kerosina oscilan entre 45.12 y 69.17 lempiras por galón en las estaciones de servicio de la capital de la República, lo que explica los valores históricos que reportan derivados como el diésel y la gasolina superior de 95 octanos. El cilindro de gas licuado propano de 25 libras ha subido 11.49 lempiras.

Las alzas serían mayores para la gasolina regular de 91 octanos y para el diésel si el gobierno no subsidiara esos derivados con 70% sobre las alzas semanales. En el caso del LPG propano se mantiene congelado desde junio pasado en 249.62 lempiras el cilindro en Tegucigalpa y Comayagüela.

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De acuerdo con la información estadística de la Secretaría de Energía, el diésel es el que más se encarecido este año con un acumulado de 69.17 lempiras por galón al aumentar de L84.36 a L153.53 en la capital hondureña, equivalente a 81.99 puntos porcentuales.

Continúa el gas doméstico o querosene con 64.95 lempiras más por galón al variar de L73.44 a L138.39; el ajuste porcentual es de 88.43 puntos. La gasolina superior ha subido de 99.05 a 153.17 lempiras por galón en esta ciudad, equivalente a L54.12 en valores nominales y 54.63%.

La gasolina regular acumula incrementos por 45.12 lempiras por galón al pasar de L90.14 a L135.26 en las estaciones de servicio de la capital. Este refinado y el diésel cuentan con un subsidio semanal de 70%, el que se aplica cuando hay aumento.

El cilindro de 25 libras de gas licuado propano aumentó de 238.13 a 249.26 en el transcurso del año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, lo que significa L11.49 más y 4.82 puntos porcentuales.

El Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, con la participación de varios sectores, trabajan en la elaboración de una propuesta para mitigar las alzas semanales, las que se traducen en un impacto en la canasta de consumo de bienes y servicios del hondureño.