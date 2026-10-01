Florencia, Germania y Juan Manuel Gálvez: tres obras a habilitar en octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras algunas obras viales siguen en construcción, la Alcaldía de Tegucigalpa se prepara para entregar tres proyectos en octubre con el fin de mejorar la circulación en distintos puntos de la capital. Entre los proyectos anunciados se encuentran el túnel que conecta Florencia con el bulevar Suyapa, la ampliación del puente de Germania y la rampa del puente Juan Manuel Gálvez, en la salida hacia Valle de Ángeles. “El túnel Florencia-bulevar Suyapa lo íbamos a inaugurar a finales de septiembre, pero las lluvias nos retrasaron un poco y lo vamos a hacer en octubre”, informó el alcalde Juan Diego Zelaya. Adelantó que “en cuanto a infraestructura, tenemos varias obras que vamos a estar inaugurando próximamente y una de ellas es el paso que conecta Florencia con el bulevar Suyapa”, explicó Zelaya. Las lluvias han representado uno de los factores que han incidido en los tiempos de ejecución de los proyectos, de acuerdo con lo informado por el jefe edilicio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“El puente de Germania debería estar a finales de octubre, principios de noviembre”, señaló el alcalde al referirse a la obra que se desarrolla en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). La ampliación del puente Germania lleva un 92% de avance, una obra importante que agilizará el tráfico con presupuesto de alrededor de 29.7 millone de lempiras. “Tenemos el puente de la 21 de Octubre Juan Manuel Gálvez, que también es una obra que nosotros esperamos completar este año”, manifestó Zelaya. La estructura de la 21 de Octubre se encuentra en la salida hacia Valle de Ángeles y lleva un 65% de avances con una inversión de más de 14 millones de lempiras y forma parte de las obras viales que la administración municipal contempla finalizar durante 2026. Con estos proyectos, la Alcaldía busca avanzar en obras destinadas a mejorar la circulación vehicular y las conexiones entre diferentes sectores del Distrito Central. “Estamos trabajando en los proyectos de infraestructura que tenemos programados y esperamos cumplir con las fechas que hemos establecido”, indicó el alcalde.

El túnel de la Florencia alcanza un 65% y avanzan en perforación de pilotes, informó a principios de diciembre José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). La inversión de esta obra es de alrededor de 65 millones de lempiras; sin embargo, cuando inició, la Alcaldía informó que solo costaría 38.5 millones de lempiras, es decir, que su presupuesto aumentó 26.5 millones de lempiras.