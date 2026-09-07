Túnel de La Florencia alcanza 65% de avance y finalizará en octubre, según la Alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- El túnel de la Florencia, ubicado en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, alcanza un 65% y avanzan en perforación de pilotes, informó José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

La obra busca generar una nueva conexión entre la colonia Florencia y el bulevar Suyapa para descongestionar uno de los sectores con mayor carga vehicular de la capital. La intervención beneficiará a más de 5,000 vehículos que circulan diariamente por la zona.

“Estamos perforando para colocar los pilotes en el bulevar Suyapa”, explicó Sierra al referirse a los trabajos que actualmente se desarrollan en el proyecto.

La meta de la municipalidad es que la obra quede habilitada para finales de octubre.

La construcción comenzó formalmente en marzo de 2024, en la administración del exalcalde Jorge Aldana, con un plazo inicial de aproximadamente siete meses y, de acuerdo con ese cronograma, debió estar concluida a finales de ese mismo año.