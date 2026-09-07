Túnel de La Florencia alcanza 65% de avance y finalizará en octubre, según la Alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- El túnel de la Florencia, ubicado en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, alcanza un 65% y avanzan en perforación de pilotes, informó José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
La obra busca generar una nueva conexión entre la colonia Florencia y el bulevar Suyapa para descongestionar uno de los sectores con mayor carga vehicular de la capital. La intervención beneficiará a más de 5,000 vehículos que circulan diariamente por la zona.
“Estamos perforando para colocar los pilotes en el bulevar Suyapa”, explicó Sierra al referirse a los trabajos que actualmente se desarrollan en el proyecto.
La meta de la municipalidad es que la obra quede habilitada para finales de octubre.
La construcción comenzó formalmente en marzo de 2024, en la administración del exalcalde Jorge Aldana, con un plazo inicial de aproximadamente siete meses y, de acuerdo con ese cronograma, debió estar concluida a finales de ese mismo año.
Sin embargo, el túnel acumuló retrasos y permaneció paralizado durante un prolongado período. La Alcaldía argumentó dificultades como rediseños, problemas de coordinación con la ampliación del carril del Bus de Tránsito Rápido conocido como Trans-450 y falta de pagos.
La obra volvió a tomar impulso con la actual administración municipal y en enero de 2026 se anunció la reanudación de los trabajos, cuando el proyecto se encontraba aproximadamente a la mitad de su ejecución.
El túnel tendrá una longitud aproximada de 150 metros y un ancho que oscilará entre 5.41 y 6.40 metros. Su utilización estará restringida a vehículos livianos, por lo que los automotores pesados no podrán circular por el paso subterráneo.
La intervención pretende beneficiar principalmente a los conductores que se desplazan entre la colonia Florencia, Lomas del Guijarro, Payaquí, el Centro Cívico Gubernamental y el sector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La inversión de esta obra es de alrededor de 65 millones de lempiras; sin embargo, cuando inició, la Alcaldía informó que solo costaría 38.5 millones de lempiras, es decir, que su presupuesto aumentó 26.5 millones de lempiras.