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Túnel de la colonia Florencia alcanza un 65% de avance de su construcción

A inicios de julio el avance de esta obra es significativo. Unos 38.7 millones de lempiras se inverten en los trabajos dentro y fuera del subterráneo, detalló la Alcaldía

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 14:34
Túnel de la colonia Florencia alcanza un 65% de avance de su construcción

La construcción del túnel Florencia presenta un avance del 65%, las autoridades aseguran que estará concluida en septiembre próximo.

 Foto: Alex Pérez

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto del túnel de la colonia Florencia continúa avanzando tras haber permanecido paralizado y ahora alcanza un 65% de ejecución.

La obra, valorada en 38.7 millones de lempiras, pretende mejorar la circulación vehicular sobre el bulevar Suyapa y beneficiar a más de 5,000 conductores que transitan diariamente por la zona.

Actualmente, la obra se encuentra en la etapa de construcción de las losas, que servirán como base de la vía de circulación.

Posteriormente, la empresa constructora instalará el último de los pilotes en el proyecto, de acuerdo con personal que participa en la ejecución de la obra.

La AMDC indicó además que alrededor de 60 trabajadores laboran en el sitio bajo las medidas de seguridad correspondientes. Asimismo, detalló que las próximas actividades incluyen la perforación, colocación de acero, fundición de pilotes, fundición de losas, obras de terracería y la pavimentación en el interior del túnel.

La municipalidad aseguró que los trabajos avanzan conforme al cronograma contractual y reiteró que el proyecto está previsto para concluir en septiembre.

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Según la comuna capitalina, la obra busca mejorar la conectividad vial, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer los sistemas de drenaje, saneamiento y otros servicios complementarios en el bulevar Suyapa.

El proyecto fue reactivado a inicios de mayo de 2026, cuando la actual administración de la AMDC cumplía 50 días de gestión, luego de permanecer paralizado.

De acuerdo con datos de la alcaldía, el avance de la obra era del 45% a finales de abril y aumentó al 62% a inicios de junio.

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La alcaldía reiteró que el proyecto concluirá en septiembre y que busca optimizar la conectividad, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer el funcionamiento de los sistemas de drenaje, saneamiento y servicios complementarios en bulevar Suyapa.

En los trabajos por fuera se preparan para fundición de pavimento de extensión, EL HERALDO recorrió el sector y constató las obras

En los trabajos por fuera se preparan para fundición de pavimento de extensión, EL HERALDO recorrió el sector y constató las obras

(Foto Alex Pérez/EL HERALDO)

Reanudación de trabajos del túnel Florencia

La construcción inició el 4 de marzo de 2024 con un plazo estimado de siete meses. No obstante, el proyecto sufrió retrasos debido a rediseños, problemas de integración con la ampliación del carril del Bus de Transporte Rápido (BTR) y atrasos en los pagos, de acuerdo con la información proporcionada por la municipalidad.

El túnel tendrá una longitud de 150 metros y un ancho que variará entre 5.41 y 6.40 metros. Su uso será exclusivo para vehículos livianos.

Las autoridades municipales señalaron que los trabajos permanecieron detenidos tras las elecciones generales de 2025, situación que dejó maquinaria y materiales sin utilizar.

Según la AMDC, esta infraestructura contribuirá a mejorar la movilidad urbana al reducir los congestionamientos en una de las zonas con mayor tráfico de la capital, al permitir el paso subterráneo desde la primera calle de la colonia Florencia hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

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Redacción web
Elena Martínez

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