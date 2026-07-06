Túnel de la colonia Florencia alcanza un 65% de avance de su construcción

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto del túnel de la colonia Florencia continúa avanzando tras haber permanecido paralizado y ahora alcanza un 65% de ejecución.

La obra, valorada en 38.7 millones de lempiras, pretende mejorar la circulación vehicular sobre el bulevar Suyapa y beneficiar a más de 5,000 conductores que transitan diariamente por la zona.

Actualmente, la obra se encuentra en la etapa de construcción de las losas, que servirán como base de la vía de circulación.

Posteriormente, la empresa constructora instalará el último de los pilotes en el proyecto, de acuerdo con personal que participa en la ejecución de la obra.

La AMDC indicó además que alrededor de 60 trabajadores laboran en el sitio bajo las medidas de seguridad correspondientes. Asimismo, detalló que las próximas actividades incluyen la perforación, colocación de acero, fundición de pilotes, fundición de losas, obras de terracería y la pavimentación en el interior del túnel.

La municipalidad aseguró que los trabajos avanzan conforme al cronograma contractual y reiteró que el proyecto está previsto para concluir en septiembre.