Construcción de túnel Florencia alcanza un 62% de avance en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El Túnel Florencia, que se construye en el bulevar Suyapa, registra un 62% de avance, estimaron las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y de la dirección de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal.

Según la institución gubernamental, los trabajos se concentran en la excavación del acceso al túnel y en la colocación de acero de refuerzo para los muros de la estructura.

Personal que labora en el proyecto explicó que actualmente también se ejecutan obras en los muros, la losa del túnel de entrada y las barreras de protección. De mantenerse el cronograma previsto, la construcción concluiría a finales de septiembre.

Los encargados de la obra señalaron que el proyecto experimentó retrasos debido a las condiciones climáticas registradas a finales de mayo; sin embargo, aseguraron que trabajan para cumplir con los plazos establecidos.

De forma paralela, las autoridades preparan la terracería en el carril de salida hacia el bulevar Suyapa, donde posteriormente se colocará concreto hidráulico.