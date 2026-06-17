Construcción de túnel Florencia alcanza un 62% de avance en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El Túnel Florencia, que se construye en el bulevar Suyapa, registra un 62% de avance, estimaron las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y de la dirección de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal.
Según la institución gubernamental, los trabajos se concentran en la excavación del acceso al túnel y en la colocación de acero de refuerzo para los muros de la estructura.
Personal que labora en el proyecto explicó que actualmente también se ejecutan obras en los muros, la losa del túnel de entrada y las barreras de protección. De mantenerse el cronograma previsto, la construcción concluiría a finales de septiembre.
Los encargados de la obra señalaron que el proyecto experimentó retrasos debido a las condiciones climáticas registradas a finales de mayo; sin embargo, aseguraron que trabajan para cumplir con los plazos establecidos.
De forma paralela, las autoridades preparan la terracería en el carril de salida hacia el bulevar Suyapa, donde posteriormente se colocará concreto hidráulico.
Reactivación del proyecto
A inicios de mayo, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que, durante sus primeros 50 días de gestión, logró reactivar la construcción del Túnel Florencia, una obra que permanecía paralizada.
A finales de abril, el avance del proyecto era del 45% y después de reanudar los trabajos, la ejecución alcanza el 62%. La inversión del proyecto es de 38.7 millones de lempiras y beneficiará a más de 5,000 conductores que usan a diario esta vía.
"La reanudación de esta obra busca mejorar la circulación vehicular y reducir el congestionamiento en una de las zonas más transitadas de la ciudad", afirmó Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central
Asimismo, aseguró que durante los siguientes tres meses se ejecutarían trabajos de reforzamiento estructural del puente ubicado en la zona, con el objetivo de habilitarlo durante la primera semana de septiembre.
Tambien anunció que en los próximos días se hará el cierre en la avenida Girasol del bulevar Suyapa, debido a los trabajos de infraestructura que se mantienen en ese sector.
Inicios de la obra en la Florencia
El proyecto arrancó inicialmente el 4 de marzo de 2024, con una planificación inicial de siete meses de ejecución, sin embargo, la obra se detuvo por más de dos años debido a rediseños, problemas de acople con la ampliación del carril del BTR (Bus de Transporte Rápido) y falta de pagos.
El atraso se dio en el 2025, tras las elecciones generales, dejando maquinaria detenida y materiales abandonados, según sostienen las autoridades municipales.
Una vez concluida, la obra mejorará la fluidez vial y la conectividad en uno de los puntos con más tráfico de Tegucigalpa por donde transitan miles de capitalinos en sus vehículos, según Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte (DNVT).
La obra tiene una longitud de 150 metros, con un ancho que oscila entre 5.41 y 6.40 metros. Su uso será exclusivo para el tránsito de vehículos livianos.