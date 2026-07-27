Alcaldía promete entregar cuatro obras para aliviar el tráfico capitalino

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) prometió entregar cuatro proyectos de infraestructura vial en este año, además de continuar con el programa de bacheo y pavimentación en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
El alcalde Juan Diego Zelaya afirmó que las obras forman parte de un plan para mejorar la movilidad de la capital y reducir los congestionamientos vehiculares en las principales calles y bulevares de la ciudad.
"Este año tenemos previstas cuatro grandes obras: La primera es el túnel de la Florencia que conecta con el bulevar Suyapa; la segunda, la ampliación del puente Germania; la tercera, el puente de La 21 de Octubre y, si todos los estudios salen bien, esperamos habilitar el puente Papa Francisco", declaró Zelaya.
Agregó que "son cuatro obras que serán entregadas durante este primer año de administración", al destacar que los proyectos avanzan en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Además de estas obras, la comuna mantiene trabajos permanentes de pavimentación en distintos barrios y colonias de la capital.
"Estamos trabajando de noche en varias calles de Comayagüela, así como en la colonia Miraflores, El Álamo, el sector de Las Uvas y la bajada de El Lolo, entre otros puntos", explicó el jefe edilicio.
Actualmente, el túnel de La residencial Florencia que conecta con el Bulevar Suyapa presenta un avance físico del 64%. Es un proyecto que tiene una inversión aproximada de 65 millones de lemiras.
El proyecto inició en marzo de 2024 bajo la administración anterior y fue reactivado el 3 de febrero de 2026 por la actual corporación municipal, con la meta de concluirlo a finales de septiembre de este año.
Por su parte, la SIT continúa con la instalación de prelosas en la ampliación del puente Germania, una obra que registra un avance del 60%.
En la etapa más reciente fueron colocadas 14 prelosas adicionales, alcanzando los 100 metros de los 150 programados, dentro de un proyecto con una inversión aproximada de 29 millones de lempiras.
En cambio, la reconstrucción del puente Juan Manuel Gálvez, ubicado en la salida al sur de Tegucigalpa, alcanza casi un 30% de avance físico. La obra supera los 14 millones de lempiras y forma parte del conjunto de proyectos que buscan fortalecer la infraestructura vial y mejorar la conectividad en la capital hondureña.
Plan de bacheo en Comayagüela
Las cuadrillas municipales ejecutan trabajos con mezcla asfáltica en distintos puntos de la capital. El programa contempla intervenciones en zonas con mayor circulación vehicular y sectores donde los daños en la carpeta asfáltica han generado dificultades para conductores y peatones.
El plan de mantenimiento vial incluye trabajos nocturnos para reducir el impacto en el tráfico, principalmente en corredores de alta demanda de Tegucigalpa y Comayagüela. La comuna capitalina ha señalado que estas jornadas permiten avanzar en la reparación de calles sin afectar considerablemente la circulación durante el día.
La Alcaldía informó que se invierten más de 130 millones de lempiras para trabajos de bacheo en diferentes puntos del Distrito Central, incluyendo Comayagüela.