Alcaldía promete entregar cuatro obras para aliviar el tráfico capitalino

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) prometió entregar cuatro proyectos de infraestructura vial en este año, además de continuar con el programa de bacheo y pavimentación en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

El alcalde Juan Diego Zelaya afirmó que las obras forman parte de un plan para mejorar la movilidad de la capital y reducir los congestionamientos vehiculares en las principales calles y bulevares de la ciudad.

"Este año tenemos previstas cuatro grandes obras: La primera es el túnel de la Florencia que conecta con el bulevar Suyapa; la segunda, la ampliación del puente Germania; la tercera, el puente de La 21 de Octubre y, si todos los estudios salen bien, esperamos habilitar el puente Papa Francisco", declaró Zelaya.

Agregó que "son cuatro obras que serán entregadas durante este primer año de administración", al destacar que los proyectos avanzan en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Además de estas obras, la comuna mantiene trabajos permanentes de pavimentación en distintos barrios y colonias de la capital.

"Estamos trabajando de noche en varias calles de Comayagüela, así como en la colonia Miraflores, El Álamo, el sector de Las Uvas y la bajada de El Lolo, entre otros puntos", explicó el jefe edilicio.