Anuncian cierre parcial de la salida al sur de Tegucigalpa este miércoles en la noche

Tegucigslapa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunciaron el cierre parcial del puente Germania para la noche del miércoles 01 de julio, como parte de los trabajos de instalación de prelosas en la estructura vial que se ejecuta en la salida al sur de la capital.
El titular de la SIT, Aníbal Ehrler, informó a EL HERALDO que se instalarán 12 prelosas este miércoles como avance del proyecto de ampliación de la salida al sur, que lleva un 60%.
La medida se aplicará en horario de 09:00 de la noche a 02:00 de la madrugada, período en el que se restringirá el paso vehicular de forma intermitente para permitir el avance seguro de las labores técnicas en el puente.
El cierre forma parte del proceso constructivo que busca agilizar la ampliación y modernización del corredor vial Germania, una de las zonas de mayor flujo vehicular hacia el sur de Tegucigalpa.
De acuerdo con la programación de obra, en esta jornada se colocarán nuevas prelosas sobre la estructura del puente, un paso clave para el fortalecimiento del tablero y la continuidad del proyecto.
La SIT recomendó a los conductores tomar rutas alternas durante el horario de intervención, con el fin de evitar congestionamientos y facilitar la movilidad en sectores cercanos.
Las cuadrillas de trabajo estarán desplegadas durante toda la noche, realizando maniobras de izaje y colocación de las estructuras prefabricadas que forman parte del puente en construcción.
El proyecto del puente Germania es considerado estratégico dentro del plan de mejoramiento vial de la capital, donde se considera que reducirá el tráfico en 33% en una zona por donde transitan aproximadamente 42 mil vehículos.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar la señalización y atender las indicaciones del personal de tránsito, mientras se desarrollan las labores programadas en el horario establecido.