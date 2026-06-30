Anuncian cierre parcial de la salida al sur de Tegucigalpa este miércoles en la noche

Tegucigslapa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunciaron el cierre parcial del puente Germania para la noche del miércoles 01 de julio, como parte de los trabajos de instalación de prelosas en la estructura vial que se ejecuta en la salida al sur de la capital.

El titular de la SIT, Aníbal Ehrler, informó a EL HERALDO que se instalarán 12 prelosas este miércoles como avance del proyecto de ampliación de la salida al sur, que lleva un 60%.

La medida se aplicará en horario de 09:00 de la noche a 02:00 de la madrugada, período en el que se restringirá el paso vehicular de forma intermitente para permitir el avance seguro de las labores técnicas en el puente.