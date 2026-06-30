Aprueban 10 contratos que fueron suscritos en el gobierno anterior con el BID y BCIE

Tegucigalpa, Honduras.- Por unanimidad de votos fueron aprobados 10 contratos que fueron financiados con recursos externos y que fueron remitidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), mediante la Red Solidaria. Esos contratos se contrajeron en el gobierno anterior, pero se extendieron su vigencia al actual período de gobierno. Los 10 contratos se suscribieron con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El diputado Marios Pérez, por el departamento de Santa Bárbara, solicitó la dispensa de dos debates y que se discutiera y votara en el tercer debate, se tomó en consideración, aprobándose la dispensa por la Cámara. Estos contratos son relacionados a la realización de proyectos sociales y al pago de consultorías, suscritos entre la Red Solidaria, varias firmas auditoras y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en varios departamentos del país.