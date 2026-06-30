Cossette López: Blindaje de la Verdad Histórica recopila ataques, presiones y hostigamiento al CNE

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, en su último día en el cargo, presentó este martes el informe denominado "Blindaje de la Verdad Histórica", un documento que, según explicó, reconstruye de forma cronológica cada una de las etapas del ciclo electoral de 2025 mediante documentación física y digital. Durante el acto, López afirmó que el informe recopila, en anexos, tanto los hechos que fueron públicos como aquellos que no trascendieron durante el proceso electoral. "La mañana después del 30 de noviembre no sabíamos quién ganaba las elecciones, pero sí sabíamos quiénes, según los números, ya no tenían ninguna oportunidad de ganarlas", expresó al iniciar la comparecencia. Asimismo, aseguró que el documento "tiene un valor adicional, el valor de la verdad", al sostener que contiene "hechos sustentados, verificables, no mentiras ni asuntos ligados a desinformación", y anunció que la documentación será de acceso público.

En su intervención, la consejera también relató los ataques que, según dijo, enfrentó incluso antes de asumir el cargo en el CNE. "Dos meses antes de asumir el cargo, la campaña de demolición moral en mi contra ya había comenzado", manifestó. López aseguró que los primeros señalamientos provinieron de integrantes de su propio partido. "Lo digo con dolor, pero lo digo con la frente en alto. Las primeras piedras no vinieron de mis adversarios, vinieron del fuego amigo. Fueron algunos pocos miembros de mi propio partido quienes iniciaron los ataques, etiquetándome de inexperta, de incapaz por el hecho de ser mujer y quien sabe qué otros intereses", declaró. Añadió que esa situación marcó el inicio de lo que calificó como una escalada de intolerancia. "Esa fue la alfombra roja de la intolerancia. Meses después el partido Libertad y Refundación (Libre) solo tuvo que recoger esos mismos insultos machistas de mis propios correligionarios para usarlos como ecuación de odio en su discurso público contra mí. A veces eso que llaman patriarcado no tiene ideología, tiene cómplices en todos los bandos", afirmó Cossette López. La consejera recordó que durante los momentos más tensos del proceso electoral decidió mantenerse al frente, no esconderse pese al ambiente que predominaba en el país. "Durante los meses más oscuros de 2025 ese miedo sembrado desde antes se convirtió en una atmósfera tensa que se metía por debajo de las puertas de cada hogar. Yo decidí no esconderme, a pesar del asedio y de las veloces campañas de odio, seguí yendo al supermercado, al banco, a caminar entre la gente de a pie, que es a la que yo pertenezco", expresó, donde asegura recibió el respaldo de ciudadanos. "Nunca olvidaré las manos de ciudadanos comunes que se me acercaban entre los pasillos, me tomaban con fuerza de las manos, con sus ojos húmedos, llenos de miedo, y me suplicaban: 'Por favor no se deje, por favor que no la venzan'", dijo durante la presentación del informe.