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Balón de Oro 2026: Luis de la Fuente mejor entrenador del mundo y España arrasa

El ganador de una Liga de Naciones, una Eurocopa y una Copa del Mundo, recibió el premio de manos del entrenador español Rafa Benítez

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 15:56
Balón de Oro 2026: Luis de la Fuente mejor entrenador del mundo y España arrasa

Se ha impuesto en las votaciones de los periodistas a Mikel Arteta, Luis Enrique, Unai Emeryny Vincent Kompany.

 Foto: EFE.

Londres, Inglaterra.- El seleccionador español Luis de la Fuente se hizo este lunes con el trofeo al mejor entrenador de la temporada pasada en la gala del Balón de Oro.

De la Fuente dirigió a España a la conquista de la Copa del Mundo, encajando un solo gol por el camino y batiendo a algunas de las mejores selecciones del mundo, incluyendo a Argentina, la vigente campeona, en la final.

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El técnico español es el tercer galardonado con este premio después de Carlo Ancelotti, en 2024, y Luis Enrique, en 2025.

Ganador de una Liga de Naciones, una Eurocopa y una Copa del Mundo, recibió el premio de manos del entrenador español Rafa Benítez.

"Es un auténtico honor. Ya estar entre los nominados me hacía muy feliz. Felicito al resto de nominados, porque han hecho méritos suficientes para estar aquí. Este premio no es individual, lo entiendo como un colectivo. Un premio de muchos jugadores de los que están aquí. Es un privilegio entrenaros. Con todo el respeto, tengo el mejor cuerpo técnico del mundo", dijo De la Fuente, que también agradeció a la Federación Española la "confianza, tranquilidad y seguridad".

EN VIVO: De la Fuente premiado como el mejor entrenador del mundo

Se ha impuesto en las votaciones de los periodistas a Mikel Arteta, del Arsenal, Luis Enrique, del Paris Saint Germain, Unai Emery, del Aston Villa, y Vincent Kompany, del Bayern de Múnich.

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Redacción web
Agencia EFE

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