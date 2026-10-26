Quién es Sebastián, el prometido de Daniela, hija de Juan Orlando Hernández

En las últimas horas se dio a conocer que Daniela Hernández, hija del expresidente Juan Orlando Hernández, se comprometió. Una de las preguntas que surgió es quién es su prometido. El joven ya había aparecido de manera pública en algunas oportunidades.
Tras haber sido indultado por Donald Trump, el expresidente Juan Orlando Hernández dijo que regresaría a Honduras porque una de sus hijas tenía planes de casarse.
Daniela Hernández es mayor que Isabella; Juan Orlando Hernández tiene una hija mayor con otra mujer, la hija mayor se llama Ivonne.
Daniela Hernández es licenciada en Administración de Empresas y entre su experiencia laboral está haber trabajado de manera remoto con una empresa de Taiwán.
Fue en su cuenta de Instagram que Daniela publicó su compromiso con un joven llamado Sebastián. De inmediato surgió la duda sobre quién es él y a qué se dedica.
Aunque muchos no se habían dado cuenta, el prometido de Daniela ya había aparecido junto a ella en un video que trascendió en julio. En las imágenes, ambos compartían una comida mientras conversaban de manera amena.
"Contando los días...", escribió la joven junto a las fotos del compromiso. Hasta el momento, Sebastián ha optado por mantener un perfil bajo en redes sociales.
La decisión de la pareja es que Sebastián mantenga un perfil bajo en redes sociales. De momento tampoco se conoce cuándo será la boda ni dónde.
Por ahora, Daniela no ha anunciado públicamente la fecha de la boda ni ha compartido información sobre el lugar o los detalles de la ceremonia.
Juan Orlando Hernández es padre de cuatro hijos: Ivonne María Hernández, Juan Orlando Hernández, Ana Daniela e Isabela.