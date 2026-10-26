¿Quién era El Komanche, el streamer salvadoreño hallado sin vida en Monterrey?

Las despedidas llegaron desde distintos rincones del streaming. Reyes escribió "Lograste lo que ningún otro salvadoreño ha logrado en esta industria, y es el cariño de todos los que la conforman". AuronPlay recordó la empatía del salvadoreño y las charlas que compartieron, entre ellas una sobre el lanzamiento de GTA VI. Ibai Llanos y Vegetta777 también se despidieron, y Coscu dirigió una crítica a los usuarios de redes sociales.