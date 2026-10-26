¿Quién era El Komanche, el streamer salvadoreño hallado sin vida en Monterrey?

El streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, murió a los 30 años en Monterrey, México, según confirmó su representante, Byron Reyes, después de hablar con la familia.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reportó de forma preliminar, según El Universal, que el cuerpo de un hombre fue localizado alrededor de las 7:30 de la noche del domingo 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de las Cumbres, en el poniente de la ciudad.
Cuando se difundieron las primeras notas, las autoridades aún no habían identificado oficialmente a la víctima. Según reportes de prensa mexicana, los vecinos dieron aviso al notar que la puerta de la casa llevaba abierta desde el día anterior, lo que provocó un despliegue policial en el sector.
Fue Reyes quien confirmó la noticia desde sus historias de Instagram. Primero expresó su desconcierto ante lo que circulaba y después escribió: "Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia".
Sobre lo ocurrido han circulado varias versiones en redes sociales, difundidas por cuentas locales y por otros creadores de contenido. Aunque, cabe aclarar, que ni la familia, ni el representante, ni la Fiscalía de Nuevo León las han respaldado, y los medios consultados coinciden en que cualquier explicación, por ahora, es una hipótesis.
En una de sus publicaciones, Reyes escribió que “el bullying a cualquier escala no es un juego”. Este mensaje ha generado aún más interrogantes sobre las circunstancias de su muerte, aunque no permite concluir que se haya tratado de un suicidio.
Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, departamento de San Vicente, El Salvador. Empezó a transmitir en Twitch en 2015 y construyó una comunidad que superaba los 895 mil seguidores. Sus colaboraciones con Fernanfloo ampliaron su reconocimiento en Centroamérica.
Su proyecto más visible fue Squid Craft Games, una competencia de supervivencia dentro de Minecraft inspirada en la serie surcoreana "El juego del calamar", que organizó junto a AuronPlay y Rubius. También había trascendido por su participación prevista en "La Velada del Año 6", el evento de boxeo de Ibai Llanos, de la que su combate quedó cancelado.
Su nombre había ocupado además el debate digital en septiembre de 2026. Varias creadoras de contenido lo acusaron entonces de presunto acoso, un asunto que llegó a las transmisiones de otros influencers, entre ellos el colombiano Westcol. El salvadoreño publicó un video para responder a algunos de los señalamientos.
Las despedidas llegaron desde distintos rincones del streaming. Reyes escribió "Lograste lo que ningún otro salvadoreño ha logrado en esta industria, y es el cariño de todos los que la conforman". AuronPlay recordó la empatía del salvadoreño y las charlas que compartieron, entre ellas una sobre el lanzamiento de GTA VI. Ibai Llanos y Vegetta777 también se despidieron, y Coscu dirigió una crítica a los usuarios de redes sociales.
Hasta ahora, ni los allegados ni las autoridades han informado oficialmente de la causa del fallecimiento. La investigación sigue abierta y se aguardan los resultados de las pericias para conocer oficialmente qué ocurrió.