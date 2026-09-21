Joven fallece al volcar con su moto en el anillo periférico en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Como Jorge Romero Ávila, fue identificado un joven que la noche del domingo perdió la vida, al sufrir un accidente cuando se trasladaba en su motocicleta.

El percance con desenlace fatal tuvo lugar en el anillo periférico, unos metros antes de la intersección hacia el complejo deportivo de la Villa Olímpica, en el carril que va hacia la colonia San Miguel.

Romero Ávila perdió el control de su moto, al parecer impactó primero en el bordillo del área verde y luego en fue a chocar contra un poste de concreto del tendido eléctrico, falleciendo casi en el acto.