Trágico regreso del estadio: motociclista muere tras despistarse en la CA-5

Cortés, Honduras.- Durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre se registró un accidente de tránsito que dejó como saldo la muerte de un joven motociclista en la carretera CA-5, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés.
El accidente ocurrió a pocos metros del desvío hacia El Calán, donde las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.
De acuerdo con información de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el motociclista se desplazaba por la zona cuando sufrió un despiste y perdió el control de la motocicleta.
Según los datos revelados durante el levantamiento, el joven había salido minutos antes del Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, donde había asistido al partido entre Real España y Motagua.
Tras finalizar el encuentro deportivo, emprendió el viaje de regreso hacia su hogar; sin embargo, el trayecto terminó de manera trágica luego de sufrir el accidente que le provocó la muerte.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las causas que habrían provocado el incidente ni los datos personales del fallecido, por lo que las investigaciones correspondientes continuarán para esclarecer lo ocurrido.
Hasta septiembre de 2026, Honduras registra 9,172 accidentes de tránsito a nivel nacional, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), lo que representa un promedio de 1,019 siniestros cada mes.
San Pedro Sula concentra la mayor cantidad de accidentes, con 3,593, seguida del Distrito Central, con 3,337; Choluteca, con 357; Puerto Cortés, con 317; La Ceiba, con 172; y Roatán, con 153.
Cifras analizadas por EL HERALDO entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 apuntan a una disminución cercana al 20% en los accidentes de tránsito a nivel nacional. Hasta septiembre de 2025 se registraron 11,558 siniestros, frente a los 9,172 contabilizados en el mismo período de 2026.