Trágico regreso del estadio: motociclista muere tras despistarse en la CA-5

Cortés, Honduras.- Durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre se registró un accidente de tránsito que dejó como saldo la muerte de un joven motociclista en la carretera CA-5, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés.

El accidente ocurrió a pocos metros del desvío hacia El Calán, donde las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con información de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el motociclista se desplazaba por la zona cuando sufrió un despiste y perdió el control de la motocicleta.