Honduras acumula más de 9,000 accidentes viales en los primeros nueve meses de 2026​​​​​

Tegucigalpa, Honduras.- Para miles de hondureños, movilizarse a diario por las calles y carreteras del país implica compartir la vía con un riesgo constante: los accidentes de tránsito. Hasta septiembre de 2026, Honduras registra 9,172 accidentes de tránsito a nivel nacional, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), lo que representa un promedio de 1,019 siniestros cada mes. San Pedro Sula concentra la mayor cantidad de accidentes, con 3,593, seguida del Distrito Central, con 3,337; Choluteca, con 357; Puerto Cortés, con 317; La Ceiba, con 172; y Roatán, con 153.

Disminuyen frente a 2025

No obstante, aunque la cifra acumulada supera los 9,000 accidentes, los registros muestran una reducción en comparación con el mismo período de 2025. Cifras analizadas por EL HERALDO entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 apuntan a una disminución cercana al 20% en los accidentes de tránsito a nivel nacional. Hasta septiembre de 2025 se registraron 11,558 siniestros, frente a los 9,172 contabilizados en el mismo período de 2026. Durante el mismo período de 2025, el Distrito Central concentró el 41% de los accidentes registrados, con un total de 4,751 casos, mientras que San Pedro Sula contabilizó 4,147, equivalentes al 35% de las incidencias.

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