Honduras acumula más de 9,000 accidentes viales en los primeros nueve meses de 2026​​​​​

Tegucigalpa, Honduras.- Para miles de hondureños, movilizarse a diario por las calles y carreteras del país implica compartir la vía con un riesgo constante: los accidentes de tránsito.
Hasta septiembre de 2026, Honduras registra 9,172 accidentes de tránsito a nivel nacional, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), lo que representa un promedio de 1,019 siniestros cada mes.
San Pedro Sula concentra la mayor cantidad de accidentes, con 3,593, seguida del Distrito Central, con 3,337; Choluteca, con 357; Puerto Cortés, con 317; La Ceiba, con 172; y Roatán, con 153.
Disminuyen frente a 2025
No obstante, aunque la cifra acumulada supera los 9,000 accidentes, los registros muestran una reducción en comparación con el mismo período de 2025.
Cifras analizadas por EL HERALDO entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 apuntan a una disminución cercana al 20% en los accidentes de tránsito a nivel nacional. Hasta septiembre de 2025 se registraron 11,558 siniestros, frente a los 9,172 contabilizados en el mismo período de 2026.
Durante el mismo período de 2025, el Distrito Central concentró el 41% de los accidentes registrados, con un total de 4,751 casos, mientras que San Pedro Sula contabilizó 4,147, equivalentes al 35% de las incidencias.
Prevención
Ante ese escenario, Ana Valenzuela, comisionada del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), pidió endurecer las medidas para prevenir los accidentes viales en Honduras, luego de que los siniestros dejaran cerca de 1,400 personas fallecidas en lo que va de 2026.
Valenzuela informó que el IHTT presentará iniciativas de ley ante la Comisión de Transporte del Congreso Nacional para reformar la normativa vigente y cerrar los “vacíos legales que dificultan establecer responsabilidades en los accidentes de tránsito”.
La funcionaria explicó que, en muchos casos, la responsabilidad recae únicamente sobre los conductores. Sin embargo, señaló que también debe tomarse en cuenta el papel de los propietarios, especialmente para garantizar que las unidades cumplan con las condiciones físicas y legales necesarias para circular.
Ante la elevada incidencia de accidentes en el país, el IHTT plantea modificar la normativa para ampliar las responsabilidades relacionadas con las unidades que circulan en Honduras.
La propuesta busca que los propietarios también respondan por las condiciones físicas y legales de los vehículos como parte de las medidas para prevenir nuevos accidentes de tránsito.