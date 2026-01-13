Mujer muere tras ser arrollada por un carro con su moto en Copán

Copán, Honduras.- Una joven perdió la vida la noche del martes tras sufrir un accidente de tránsito mientras se conducía en su motocicleta. El hecho se registró en la comunidad de Los Arroyos, municipio de La Unión, departamento de Copán, en el occidente de Honduras. La víctima fue identificada como Nely Melisa García Reyes. Según versiones de testigos, un vehículo tipo pick-up impactó la motocicleta que conducía, provocando que la joven cayera violentamente sobre el pavimento, perdiendo la vida de manera inmediata.

Tras el accidente, varias personas se acercaron al lugar para auxiliarla; Sin embargo, debido a la gravedad del impacto, la joven ya no presentaba signos vitales. El conductor del automóvil permaneció en la escena a la espera de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes realizaron las indagaciones correspondientes para determinar la posible responsabilidad penal. Se conoció que la víctima era originaria y residente del municipio de San Pedro Copán. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde será entregado a sus familiares.