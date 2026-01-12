Motociclista muere tras ser embestido por pick up en la carretera de Sabanagrande

Francisco Morazán, Honduras.- Un fatal accidente cobró la vida de un motociclista en la carretera al sur, a la altura del kilómetro 37, exactamente en el municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán. Según testigos, el motociclista se conducía en su carril cuando un vehículo tipo pick up, de color rojo, le quitó el derecho de vía. Tras el fuerte impacto, el conductor de la moto falleció de manera inmediata.

La motocicleta, que era de color rojo, quedó prácticamente en dos partes, la llanta delantera se desprendió debido al impacto del choque. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena, a la espera del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo. El hecho ocurrió alrededor de las 7:50 de la noche, y a eso de las 8:30 aún había una fuerte congestión vehicular.