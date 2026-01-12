  1. Inicio
Motociclista muere tras ser embestido por pick up en la carretera de Sabanagrande

Un fuerte congestionamiento se registró en la salida al sur tras un accidente de tránsito, donde un vehículo tipo pick up habría quitado el derecho de vía a un motociclista, provocando su muerte

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 20:54
El accidente generó un fuerte congestionamiento en la salida al sur.

 Foto: Cortesía

Francisco Morazán, Honduras.- Un fatal accidente cobró la vida de un motociclista en la carretera al sur, a la altura del kilómetro 37, exactamente en el municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán.

Según testigos, el motociclista se conducía en su carril cuando un vehículo tipo pick up, de color rojo, le quitó el derecho de vía.

Tras el fuerte impacto, el conductor de la moto falleció de manera inmediata.

La motocicleta, que era de color rojo, quedó prácticamente en dos partes, la llanta delantera se desprendió debido al impacto del choque.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena, a la espera del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:50 de la noche, y a eso de las 8:30 aún había una fuerte congestión vehicular.

El tránsito en la zona se volvió un caos debido al accidente y a que se trata de un sector que suele presentar tráfico pesado.

El impacto fue tan fuerte que al motociclista se le desprendió uno de sus zapatos.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

Cabe destacar que desde el pasado 7 de enero del 2026, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) obligó a los motociclistas a utilizar un chaleco reflectivo para evitar este tipo de tragedias.

